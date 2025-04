Un asesor de Jamenei dice que Irán podría expulsar a inspectores del OIEA por las "continuas amenazas externas"

Las autoridades de Irán han advertido este jueves de que podrían expulsar del país a los inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a causa de las "continuadas amenazas externas", en medio de las tensiones sobre su programa nuclear.

"Las continuadas amenazas externas y poner a Irán ante la posibilidad de un ataque militar podría llevarnos a una medida disuasoria como expulsar a los inspectores del OIEA y cesar la cooperación con el organismo", ha dicho Ali Shamjani, miembro del Consejo de Discernimiento de Irán y asesor del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Así, ha manifestado en su cuenta en la red social X que "el traslado de materiales enriquecidos a ubicaciones seguras y no reveladas en Irán podría estar también en la agenda", horas después de las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acciones militares si las autoridades iraníes no ponen fin a su programa nuclear.

"Con Irán, si se requiere acción militar, tendremos acción militar", aseguró en declaraciones a la prensa, añadiendo que "Israel estará obviamente muy implicado" en una operación como esta. "Será el líder. Pero nadie nos dirige. Hacemos lo que queremos", dijo el mandatario, a pocos días del inicio en Omán de las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, abrió el miércoles la puerta a que los contactos indirectos con Estados Unidos en Omán, que ejercerá como mediador, incluyan "otros asuntos" al margen del programa nuclear iraní, incluida la posibilidad de inversiones por parte de Washington en el país.

Así, dijo que Jamenei "no tiene objeciones a la inversión extranjera, incluso de inversores estadounidenses, siempre y cuando no vayan acompañadas de conspiraciones, subversión y políticas equivocadas", al tiempo que resaltó que "cualquier comunicación tendrá lugar en el marco de los intereses nacionales y preservando la dignidad de la nación iraní" y reiteró que Teherán no busca hacerse con armas nucleares, describiendo como "infundadas" las acusaciones en este sentido.

El presidente de Estados Unidos afirmó el lunes que su Administración está "manteniendo conversaciones directas con Irán", un extremo desmentido horas antes por las autoridades iraníes. "Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que sería preferible llegar a un acuerdo", dijo, antes de resaltar que la alternativa "es algo en lo que no querría estar implicado".

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní