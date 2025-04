Listado de las películas de las secciones oficiales del 78 Festival de Cannes

París, 10 abr (EFE).- El Festival de Cannes anunció este jueves las películas que participarán en las principales secciones, incluida la de competición por la Palma de Oro de la 78 edición. Este es el listado completo de los filmes confirmados hasta el momento.

COMPETICIÓN OFICIAL:

'Sentimental Value', de Joachim Trier.

'Romería', de Carla Simón.

'Un simple accident', de Jafar Panahi.

'Sound of Falling', de Mascha Schilinski.

'Aigles of the Republic', de Tarik Saleh.

'The Mastermind', de Kelly Reichardt.

'Dossier 137', de Dominik Moll.

'O secreto agente', de Kleber Mendonça Filho.

'Fuori', de Mario Martone.

'Two Prosecutors', de Sergei Loznitsa.

'Nouvelle Vague', de Richard Linklater.

'Sirat', de Oliver Laxe.

'La Petite Derniere', de Hafsia Herzi.

'The History of Sound', de Oliver Hermanus.

'Renoir', de Chie Hayakawa.

'Alpha', de Julia Ducournau.

'Jeunes mères', de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

'Eddington', de Ari Aster.

'The Phoenician Scheme', de Wes Anderson.

FUERA DE COMPETICIÓN:

'Partir un jour', de Amelie Bonin (película de apertura).

'Mission: Impossible — The Final Reckoning', de Christopher McQuarrie.

'La venue de l'avenir', de Cedric Klapisch.

'La femme la plus riche du monde', de Thierry Klifa.

'Vie Privée', de Rebecca Zlotowski.

SESIONES ESPECIALES:

'Stories of Surrender', de Bono.

'Dites-lui que je l'aime', de Claude Miller.

'Marcel et Monsieur Pagnol', de Sylvain Chomet.

SESIONES DE MEDIANOCHE:

'Sons of the Neon Night', de Juno Mak.

'Exit 8', de Genki Kawamura.

'Dalloway', de Yann Gozlan.

CANNES PREMIERE:

'Splitsville', de Michael Angelo Covino.

'Amrum', de Fatih Akin.

'Connemara', de Alex Lutz.

'The Disappearance of Josef Mengele', de Kirill Serebrennikov.

'La ola', de Sebastián Lelio.

'Orwell: 2+2=5', de Raoul Peck.

UNA CIERTA MIRADA:

'Météors', de Hubert Charuel.

'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes.

'My Father’s Shadow', de Akinola Davies Jr.

'Urchin', de Harris Dickinson.

'Homebound', de Neeraj Ghaywan.

'L’inconnue de la Grande Arche', de Stephane Demoustier.

'Eleanor the Great', de Scarlett Johansson.

'A Pale View of the Hills', de Kei Ishikawa.

'Karavan', de Zuzana Kirchnerová.

'Pillion', de Harry Lighton.

'Aicha Can’t Fly Away', de Morad Mostafa.

'Once Upon a Time in Gaza', de Tarzan y Arab Nasser.

'The Plague', de Charlie Polinger.

'Promised Sky', de Erige Sehiri.

'Le città di pianura', de Francesco Sossai.

'Testa o Croce?', de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis. EFE

(foto) (vídeo)