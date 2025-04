La compleja temporada de Raúl en Osasuna

Pamplona, 10 abr (EFE).- El delantero de Osasuna Raúl García de Haro atraviesa su segundo curso en Pamplona con un descenso de protagonismo nada halagüeño que le lleva a una media de 22 minutos por partido en Liga.

El asentado once de Vicente Moreno no está permitiendo ver demasiadas variaciones con las que dar aire fresco al equipo. Si bien es cierto que existen posiciones propicias para alguna novedad, la delantera no parece ser una de ellas.

Ante Budimir, con 15 goles y ocho jornadas por delante, va camino de realizar su mejor curso como rojillo. Esto, al jugar con un único punta, no beneficia a su competencia, un Raúl García que vive un momento complicado a sus 24 años, viéndose relegado al banquillo debido a la facilidad anotadora del croata.

Su fichaje la temporada pasada le otorgó cierto estatus dentro de la plantilla dirigida por aquel entonces por Jagoba Arrasate. Los 19 tantos facturados con el Mirandés en Segunda División empujaron a Osasuna a lanzarse a por él. Seis millones por el 65 % del pase, una cifra que le situaron como la segunda máxima cantidad pagada por el club en su historia.

Juventud, talento y gol para un año en el que los de Tajonar se quedaron a las puertas de disputar la Liga Conferencia, eliminación a manos del Brujas nada buena para los intereses del delantero catalán, ya que gran parte de sus minutos vendrían en dicha competición.

Con Arrasate jugó un total de 1.348 minutos en 35 encuentros en Liga, con 13 titularidades. Marcó 6 goles y dio una asistencia. La lesión de Budimir a falta de siete jornadas le abrió la puerta de la titularidad, jugando 6 de las 7 últimas fechas de inicio, en las facturó 3 tantos. En total, 0.4 goles cada 90 minutos.

A estas alturas de temporada (30 jornadas) el curso pasado, Raúl había jugado 806 minutos frente a los 661 actuales. Con la afición pidiendo más minutos para él, García de Haro comenzó el presente ejercicio como suplente.

Llama la atención el drástico descenso de minutos desde varias fechas, a diferencia de un inicio de curso en el que Moreno contó de manera más asidua con él. Minutos en sus siete últimas participaciones: Real Sociedad (4’), Real Madrid (3’), Celta (10’), Getafe (17’), Barcelona (60’), Athletic (1’) y Leganés (2’). Tan solo son 5 titularidades de 27 posibles.

Con cláusula de 50 millones y contrato hasta el 30 de junio de 2028, Osasuna deberá amortizar a un futbolista que espera su turno para mostrar su valía, algo que depende en gran medida de la confianza de su entrenador. EFE

