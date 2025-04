Justin Fields dice estar listo para ser el 'quarterback' revelación de la NFL con los Jets

Redacción Deportes, 9 abr (EFE).- Justin Fields, 'quarterback' de los New York Jets, aseveró este miércoles que está listo para convertirse en la revelación de la temporada 2025 de la NFL con su nuevo equipo.

"Definitivamente es algo que quiero demostrarme a mí mismo. Para ser honesto mis expectativas son más altas que las de cualquier otro, es algo que debo demostrarme a mí mismo. He mejorado cada año que llevo en la liga y espero hacer lo mismo este año", señaló el mariscal de campo de 26 años.

A pesar de que Fields cumplirá su quinto año en la NFL, los Jets serán su tercer equipo y su tercera oportunidad para convertirse en el pasador principal de una franquicia.

El nacido en Kennesaw, Georgia, llegó a la liga reclutado en la primera ronda del Draft 2021 por los Chicago Bears, equipo en el que permaneció hasta la campaña 2023 como 'quarterback' principal, pero nunca logró llevarlos a los 'playoffs'.

El año pasado empezó la temporada en los controles de los Pittsburgh Steelers, pero en octubre perdió la titularidad ante Russell Wilson.

Ante la negativa de Steelers por mantenerlo, en marzo pasado Justin firmó con los Jets, que no renovaron a Aaron Rodgers, un contrato por dos años y 40 millones de dólares.

El pasador dijo que el reto le entusiasma ya que tendrá como entrenador en jefe a Aaron Glenn, coach del que se esperan grandes cosas en su campaña de debut.

"Aaron Gleen ha estado en mi misma situación, en su tiempo en Detroit no empezó bien, pero transformó al equipo como coordinador defensivo. Conozco su pasión por el juego. Sé cómo entrena a sus jugadores. Conozco su mentalidad y creo que aquí encontraremos la fórmula de llegar a playoffs", subrayó el mariscal de campo.

A pesar de que su récord con Bears y Steelers es de 14 juegos ganados y 30 perdidos, Fields aseveró que nunca ha perdido el enfoque positivo y no defraudará la confianza que le han brindado los Jets.

"Nunca me abandonó la confianza. Siento que cuando ésta te abandona no tienes ninguna posibilidad. No puedes perderla, así que sin importar cuántas derrotas nunca voy a perder la confianza en la vida ni en este deporte", concluyó. EFE