Infografías del jueves 10 de abril de 2025

EEUU INFLACIÓN - La inflación en EE.UU. cayó en marzo al 2,4 %, desde el 2,8 % registrado en febrero, superando así las previsiones del mercado en medio de volatilidad de la economía, producto de los anuncios de aranceles del Gobierno del presidente Donald Trump.

ECUADOR ELECCIONES - Daniel Noboa, hijo de la persona más rica de Ecuador y el presidente más joven de la historia, y Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa y quien busca convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia, aspiran a gobernar el país en los próximos cuatro años en una apretada disputa electoral, según las encuestas.

ECUADOR ELECCIONES - Ecuador va a las urnas el próximo domingo con el desafío de combatir una violencia que en promedio se cobra una vida cada hora y en medio del "conflicto armado interno" declarado hace un año por el presidente Daniel Noboa, quien se enfrenta en el balotaje a la candidata correísta Luisa González con el objetivo de mantenerse en el poder y continuar su política de mano dura con el crimen organizado.

EE.UU. SERIES - 'The Last of Us', la exitosa serie basada en un videojuego postapocalíptico de un mundo poblado por seres humanos transformados en zombis a causa de una pandemia, regresa para su segunda temporada este domingo 13 de abril.

EEUU DEUDA - La elevada deuda pública de EE.UU., que supera los 36 billones de dólares y el hecho de que una parte relevante se encuentre en manos de inversores extranjeros, entre ellos de China, supone un flanco vulnerable para la política de aranceles del presidente Donald Trump.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del Gran Premio de Baréin.

