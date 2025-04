Hay inquietud en Panamá por un acuerdo que incluye más presencia militar de EE.UU.

Ciudad de Panamá, 10 abr (EFE).- Un acuerdo que prevé más presencia militar de EE.UU. en Panamá, alcanzado mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, habla de recuperar el Canal interoceánico, ha generado inquietud y controversia en el país, que vivió una larga ocupación estadounidense en el siglo pasado.

El memorando de entendimiento en materia de seguridad fue suscrito el miércoles en el marco de la visita a Panamá del secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, quien durante su estancia mantuvo la retórica contra China y su alegada influencia en el Canal, razón por la cual Trump quiere recuperar la vía acuática.

El documento no ha sido hecho público, aunque este jueves el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, aseguró que pronto se publicará y dijo que se trata de un arreglo "temporal", pues "Panamá tiene la capacidad de salirse cuando lo estime conveniente".

"Yo entiendo la inquietud de algunos panameños, pero lo que no vamos a permitir es el oportunismo", declaró Martínez-Acha a la radio panameña, en referencia los reclamos de sectores nacionales que hablan de una supuesta cesión de la soberanía panameña y de la apertura de puertas a la presencia militar extranjera.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino "ha sido claro: no hay cesión de soberanía, no hay uso exclusivo de nada", dijo el canciller, y reiteró que el acuerdo respeta el Tratado de Neutralidad del Canal y la Constitución nacional, por lo que no contempla la instalación de bases militares de EE.UU.

"No hemos hecho nada que otros gobiernos no hayan hecho (...) no hemos hecho más que poner en un acuerdo la forma cómo vamos a cooperar", dijo el canciller.

En Panamá, un país que solo cuenta con policías especializadas pues abolió su Ejército en 1990 tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, no existen bases militares de EE.UU. en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, de los que forma parte el Tratado de Neutralidad

Los Tratados establecieron la transferencia a Panamá el 31 de diciembre de 1999 del Canal, que EE.UU. construyó en el siglo pasado y explotó durante más de 80 años. También la extinción de la llamada zona del canal, donde estaban asentadas las tropas estadounidenses.

Lo que hasta ahora se sabe del acuerdo lo mencionó el miércoles Hegseth en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

"Este memorando de entendimiento incrementará los ejercicios conjuntos de entrenamiento, las operaciones y la interoperabilidad general entre nuestras dos fuerzas, restableciendo la presencia rotatoria y conjunta en Fort Sherman, la Estación Naval Rodman y la Base Aérea Howard (antiguas bases militares estadounidenses). En Fort Sherman, se reactivará la Escuela de la Jungla junto con las fuerzas panameñas", dijo el miércoles el jefe del Pentágono.

A lo que Ábrego agregó: "Panamá en ningún momento dado durante este memorándum de entendimiento ha cedido soberanía sobre el Canal de Panamá ni en ninguna de sus áreas adyacentes. Panamá se mantiene dentro de lo que es el Tratado de Neutralidad".

"Durante los últimos 18 años, Panamá ha trabajado estrechamente con las fuerzas armadas estadounidenses en ejercicios conjuntos para garantizar la defensa del Canal de Panamá", reiteró este jueves el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado.

El miércoles en la conferencia junto a Ábrego, el jefe del Pentágono aseguró que "actualmente, en colaboración con Panamá, contamos con dos cruceros, dos guardacostas USS, cazas F-18, una compañía de infantería del Cuerpo de Marines de EE.UU. y más de 1.000 soldados estadounidenses que apoyan las operaciones de nuestros socios en Panamá".

"Hemos trasladado a muchas tropas a Panamá y hemos ocupado algunas zonas que ya no teníamos, pero ahora sí", declaró Trump este jueves en la Casa Blanca junto a Hegseth, quien agregó que EE.UU. aseguraba "el Canal de la presencia de China".

El analista José Stoute dijo a EFE que lo que está pasando en Panamá es que "se instalan bases militares", pues "el propio secretario de Defensa ha dicho que hay 1.000 soldados norteamericanos en Panamá, aviones, patrullas".

Con el acuerdo suscrito "se está formalizando" una presencia castrense que tiene años en Panamá "solo que con este gobierno se está ampliando de una forma extraordinaria", agregó Stoute, destacando que lo de la "presencia rotativa" de los militares estadounidenses es un "eufemismo". EFE