Fed se enfocará en combatir inflación y descartaría recortes preventivos de tasas

(Bloomberg) -- Los miembros de la Reserva Federal están decididos a mantener estable su tasa de interés para minimizar el riesgo de que los aranceles del presidente Donald Trump provoquen un aumento persistente de la inflación, incluso si el mercado laboral se debilita aún más.

En comentarios y entrevistas públicas, varios funcionarios han enviado una señal clara de que descartan recortes de las tasas de interés, lo que actuaría como una póliza de seguro contra cualquier desaceleración económica inducida por los aranceles.

En su lugar, los responsables políticos están redoblando su compromiso de mantener bajo control la inflación y las expectativas de los estadounidenses sobre el aumento de los precios, una postura que probablemente los mantendrá a la espera de que se produzca un aumento significativo del desempleo.

“Dada la importancia primordial de mantener ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y el probable aumento de la inflación a corto plazo debido a los aranceles, el listón para recortar las tasas es más alto, incluso ante el debilitamiento de la economía y el posible aumento del desempleo”, escribió el presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, en un ensayo publicado el miércoles por la mañana. “El obstáculo para cambiar la tasa de los fondos federales en un sentido u otro ha aumentado debido a los aranceles”.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes que el banco central no necesita tener prisa para tomar ninguna medida política mientras evalúan el impacto de las políticas comerciales rápidamente cambiantes de Trump.

Con los mercados financieros en crisis desde que el 2 de abril anunció nuevos gravámenes a las importaciones, Trump dio marcha atrás el miércoles a los planes de imponer los llamados aranceles recíprocos a varios socios comerciales de Estados Unidos.

En una entrevista con Bloomberg News el miércoles por la tarde, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo que ella también estaba comprometida a ser paciente.

“Es una elección realmente activa por nuestra parte que realmente necesitamos para ver hacia dónde van las cosas”, sostuvo Hammack. “Prefiero esperar y avanzar en la dirección correcta que avanzar rápidamente en la dirección equivocada”.

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, y la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, han subrayado la necesidad de centrarse en la inflación. Al mismo tiempo, los funcionarios han dicho que seguirán vigilando el mercado laboral, que consideran sólido.

