Fabricante de cerveza Corona emite pronóstico pesimista al considerar aranceles

(Bloomberg) -- Constellation Brands Inc. emitió una previsión pesimista para el año, ya que los nuevos aranceles estadounidenses y la demanda moderada pesan sobre el fabricante de cerveza, vino y licores.

La empresa prevé ganancias de entre US$12.33 y US$12.63 por acción para el año fiscal 2026, lo que refleja el impacto previsto de los aranceles estadounidenses impuestos la semana pasada. Wall Street había estimado ganancias ajustadas para el año de entre US$13.39 y US$15.029.

Constellation Brands, que ya lidiaba con ventas mediocres, se enfrenta ahora a un arancel del 25% en productos como la cerveza enlatada importada, que podría extenderse a otros formatos, como el de las botellas. Constellation importa cervezas mexicanas populares y ha revelado en anteriores ocasiones que depende de instalaciones limitadas para producir esas marcas.

Las acciones repuntaron el miércoles por la tarde después de que el presidente Donald Trump anunció una pausa de 90 días en los nuevos aranceles para los países que no han tomado represalias contra las medidas comerciales estadounidenses, lo que se convirtió en un alivio para las acciones con cadenas de suministro transfronterizas.

Constellation Brands reportó ganancias de US$2,63 por acción para el trimestre, por encima de las estimaciones de los analistas de US$2,29 por acción. Los ingresos fueron de US$2.200 millones, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas de US$2.100 millones.

En la división de cerveza, que incluye marcas como Modelo Especial, Corona Extra y Pacífico, las ventas netas se mantuvieron estables debido a que la menor cantidad de envíos fue compensada en gran medida por precios más altos.

El segmento de vinos y licores, que incluye a Kim Crawford y al tequila Casa Noble, vio aumentar sus ventas un 11%, impulsadas en parte por mayores ventas de botellas de gama alta y una creciente demanda en Estados Unidos y Canadá.

Constellation también anunció el viernes que venderá un lote de sus marcas de vino más económicas, como Woodbridge y Robert Mondavi Private Selection, a The Wine Group. No se revelaron los términos.

La medida es parte de una estrategia para centrarse en productos de mayor precio y mayor margen, y estará acompañada de una revisión de su estructura organizacional que se espera ayude a generar ahorros en costos por más de US$200 millones anuales para el año fiscal 2028, dijo la compañía.

En el trimestre anterior, Constellation Brands no cumplió con las estimaciones de ventas y redujo sus perspectivas de crecimiento por segunda vez en el año fiscal debido a la baja demanda. Esta debilidad en la demanda significa que Constellation podría terminar absorbiendo el costo de los aranceles en lugar de traspasarlo a los clientes, según los analistas.

Las empresas de bebidas alcohólicas se enfrentan a un ajuste de cuentas, a medida que las generaciones más jóvenes optan cada vez más por alternativas con poco o ningún alcohol, como parte de una tendencia más amplia hacia un consumo más saludable. A principios de este año, el exdirector general de Sanidad de EE.UU. propuso añadir etiquetas de advertencia sobre el cáncer a las bebidas alcohólicas. Los temores relacionados con la economía también están llevando a los consumidores a recortar diversas formas de gasto discrecional.

Traducción editada por Paola Torre.

