Exportaciones mexicanas caen un 25 % en frontera por incertidumbre por aranceles de Trump

Ciudad Juárez (México), 9 abr (EFE).– Las exportaciones mexicanas desde la frontera norte del país han registrado una caída significativa, estimada en un 25 %, según reportes de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), debido a la incertidumbre generada por la política arancelaria del presidente Donald Trump contra productos con componentes chinos.

De acuerdo con Marcelo Vázquez, delegado nacional de Anierm en el estado de Chihuahua, la falta de reglas claras ha provocado la paralización parcial de operaciones comerciales, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que dependen de la integración global de insumos.

“Hasta ahorita se siguen perdiendo empleos, derivado de lo mismo se han retraído proyectos, se ha deprimido la economía derivado de eso”, explicó Vázquez este miércoles en conferencia de prensa.

Este miércoles, el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, confirmó "oficialmente" que México no está incluido en los aranceles recíprocos del 10 % anunciados por el Gobierno estadounidense, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijese que sí y, posteriormente, la Casa Blanca rectificase sus declaraciones.

La operatividad cotidiana de las empresas exportadoras "está ligeramente detenidas, ligeramente, no del todo (...) hay 'brokers' en Estados Unidos que dicen: yo no lo hago porque todavía no lo manejo, no tenemos reglas”, agregó Vázquez.

Actualmente, de las casi 6.000 operaciones mensuales que se manejan en la región, aproximadamente 2.000 han sido canceladas o pospuestas. “La exportación sí ha bajado un 25 %, el dato exacto lo sabremos hasta que termine el mes”, apuntó.

A pesar del panorama incierto, el delegado llamó a no caer en el pesimismo: "Son momentos de incertidumbre, pero en la incertidumbre está la oportunidad".

El presidente reculó este miércoles con respecto a la ofensiva comercial que anunció hace una semana y dijo que a partir de hoy y durante 90 días las importaciones de la gran mayoría de sus socios comerciales serán gravadas con un 10 %.

Juan Acereto, representante del alcalde de Ciudad Juárez en la ciudad de El Paso, reconoció el conflicto arancelario como una complicación, pero también como una posible ventaja para México.

“El pleito con China (...) el 125 % es una locura lo que le puso a China, pero al mismo tiempo México puede aprovechar esa ventana de oportunidad (...) y seguir fortaleciendo su industria fronteriza”, comentó.

Acereto señaló que el reacomodo de las cadenas de suministro globales podría beneficiar a la industria mexicana. “Como gran parte de las producciones de todo lo que se compra en Estados Unidos viene de China, México tiene la oportunidad de que empresas se puedan instalar aquí y producir lo que se produce en China”, dijo.

Trump anunció en febrero que castigaría a México y Canadá -por considerar que no hacen lo suficiente contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo- con un arancel del 25 %, aunque congeló en marzo la aplicación de este impuesto aduanero sobre los bienes incluidos en el tratado comercial de EEUU sellado en 2020 con sus dos vecinos (T-MEC).

Cuando el pasado 2 de abril Trump anunció lo que llamó “aranceles recíprocos” que implicaron tasas generalizadas del 10 % y unos volúmenes superiores para otras regiones y países -como China o la Unión Europea (UE)- que exportan mucho a EE.UU., México y Canadá quedaron fuera de la lista de países castigados. EFE

