El rodillo del Barça hace escala en Leganés; el Real Madrid mide su depresión en Vitoria

Madrid, 10 abr (EFE).- El Barcelona, pletórico después de poner pie y medio en las semifinales de la Liga de Campeones con su goleada al Borussia Dortmund (4-0), reanuda su camino hacia el título liguero en Leganés, un conjunto que lucha por su salvación, al igual que el Alavés, que recibe a un Real Madrid deprimido por su amplia derrota en Londres ante el Arsenal (3-0) y obligado a no pinchar en Vitoria si no quiere entonar el adiós definitivo a la reválida del título.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid, tras aprovechar los tropiezos de la pasada jornada de azulgranas y madridistas, sigue a la expectativa, dispuesto a aprovechar cualquier situación propicia que se presente para mantenerse con opciones hasta donde le permitan.

El conjunto del germano Hansi Flick aventaja en cuatro puntos al del italiano Carlo Ancelotti y en siete al del argentino Diego Pablo Simeone. Son diferencias a estas alturas amplias pero no definitivas, así que el Barcelona sabe que no puede caer en la autocomplacencia y relajarse.

Está avisado, sin duda. El Leganés fue uno de los equipos que sacó tajada al nefasto tramo de noviembre y diciembre del Barcelona, al que sorprendió en el Olímpico de Montjuic con un tanto del capitán Sergio González (0-1), y ahora necesita como el comer los puntos tras caer a la zona de descenso.

Las cosas han cambiado mucho. El Barcelona, pese al empate ante el Betis, está pletórico, marcha de forma meteórica hacia la gloria, con el tridente Lamine Yamal-Robert Lewandowski-Raphinha enrachado y un fútbol brillante, y el Leganés con una tendencia a la baja, que tiene a dos puntos al Alavés, que marca la salvación después de tomar aire tras ganar dos de los últimos cuatro partidos (ante Villarreal y Girona) y empatar otro (Las Palmas).

El cuadro vitoriano ha respirado con estos resultados y ve con más optimismo su situación. Pese a contar con las bajas por sanción del meta Antonio Sivera, el mediocampista Jon Guridi y el mediapunta argentino Tomás Conechny, espera aprovechar la depresión del Real Madrid, obligado a navegar entre la necesidad de rehacerse en Mendizorroza y de lograr un nuevo milagro el siguiente miércoles ante el Arsenal.

La inesperada derrota en la pasada jornada ante el Valencia significó un 'semiadiós' a sus opciones de volver a ganar LaLiga. Para cuanto menos mantenerlas, precisa sacar adelante el partido en Vitoria, donde no pierde desde octubre de 2018.

El Atlético de Madrid es el que tiene el partido sobre el papel más sencillo. Recibirá el lunes al colista y prácticamente desahuciado Valladolid. Ganar y aprovechar más tropiezos de sus dos rivales es lo que le queda al conjunto de Simeone, que ha podido tener toda la semana para preparar el choque y tratar de recuperar a lesionados como el argentino Rodrigo de Paul.

El Athletic, también muy pendiente de su sueño con la final de la Liga Europa en San Mamés, tiene consolidado su cuarto puesto, con cuatro puntos de ventaja sobre el Villarreal y el Betis, inmerso este último en la pugna por la Liga Conferencia.

El conjunto de Ernesto Valverde recibirá al Rayo Vallecano, uno de los aspirantes a entrar en las próximas competiciones europeas, y el Betis se medirá al Villarreal en el Benito Villamarín en uno de los duelos estelares de esta trigésima primera jornada con mucho en juego, una auténtica final que será especial, por ejemplo, para el chileno Manuel Pellegrini, el argentino Gio Lo Celso y el congoleño Cedric Bakambu por su pasado en el 'submarino amarillo' o Ayoze Pérez y Alfonso Pedraza, exverdiblancos.

La Real Sociedad, relanzada tras ganar sus dos últimos encuentros, tiene un duelo directo ante el Mallorca, que en cambio ha perdido los dos, y el Celta, otro equipo en un gran momento, recibirá a un Espanyol en plena escapada de la zona roja.

Tres victorias en los últimos cuatro partidos, incluida la de la jornada anterior en el Santiago Bernabéu, y once puntos de los últimos quince posibles han permitido al Valencia afianzar su huida del peligro. Recibirá este viernes en el primer partido del fin de semana a un Sevilla deprimido que tras encajar tres derrotas seguidas ha perdido opciones de algo importante y, lo peor, de no recomponerse puede complicarse la vida.

El Getafe de José Bordalás, en cambio, sí que parece haber dicho adiós a las penurias y situarse en disposición, incluso, de luchar por Europa. Recibirá en el Coliseum a la UD Las Palmas en situación de emergencia, con la salvación a cuatro puntos y sin victorias desde el último encuentro de 2024.

La jornada se completará con un encuentro entre dos equipos en alerta roja como Osasuna y Girona, que tras aspirar a retos superiores se han visto sumidos en una mala dinámica de resultados tan continuada que no se pueden fiar lo más mínimo. Vicente Moreno y Míchel Sánchez saben que un resultado que no sea positivo les abocará a un sufrimiento inesperado no hace mucho.

- Programa de la 31ª jornada:

. Viernes 11:

21.00 Valencia-Sevilla

. Sábado 12:

14.00 Real Sociedad-Mallorca

16.15 Getafe-Las Palmas

18.30 Celta-Espanyol

21.00 Leganés-Barcelona

. Domingo 13:

14.00 Osasuna-Girona

16.15 Alavés-Real Madrid

18.30 Betis-Villarreal

21.00 Athletic-Rayo Vallecano

. Lunes 14:

21.00 Atlético de Madrid-Valladolid

(Hora CET, -2 GMT)

EFE

jap/og