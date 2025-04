Deshaun Watson dice que perder la confianza de Browns lo hará demostrar su fortaleza

Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- Deshaun Watson, mariscal de campo de los Cleveland Browns, afirmó que, a pesar de haber perdido la confianza de todos en su equipo, está listo para mostrar su verdadera fuerza mental que lo hará resurgir en la temporada 2025 de la NFL.

"El rendimiento llega cuando estás contra las cuerdas. No tengo mucho que perder, ahí es donde estoy ahora. Todos dudan de mí. No creen en mí. No creen que vuelva a donde estaba. Pero creo en el trabajo, en la paz que he estado canalizando estos meses; sé que voy a estar mucho mejor que antes", aseveró el mariscal de campo.

Watson, quien se recupera de una segunda cirugía para reparar el tendón de Aquiles de su pie derecho, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que comparte su entrenamiento bajo los acordes de 'Highly Performing', éxito de Hunxho, rapero estadounidense.

En el video, el pasador aparece de pie mientras levanta un par de mancuernas y deja ver la bota ortopédica que protege su pie derecho.

Deshaun, de 29 años, compartió la pieza luego de lo dicho el pasado 31 de marzo por Jimmy Haslam, propietario de los Browns, quien calificó la contratación de Watson, con un contrato de 230 millones de dólares, como un error que los metió en un atolladero.

"Fallamos con Deshaun. Pensábamos que teníamos al quarterback correcto, pero no fue así y cedimos mucho para conseguirlo. Así que tenemos que salir de ese atolladero. Fue una decisión de toda la organización y nos toca aceptar esa responsabilidad", señaló Haslam.

Watson llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2017 de Houston Texans, equipo en el que tuvo temporadas espectaculares en 2018 y 2020.

Su carrera se tambaleó luego de que más de 25 mujeres presentaron acusaciones de acoso sexual contra el mariscal de campo, quien fue suspendido por la NFL en la temporada 2021.

Luego de llegar a acuerdos confidenciales con la mayoría de las demandantes el pasador fue firmado de manera sorpresiva por los Browns en 2022 con el contrato más cuantioso, en ese momento, para un jugador.

Lejos de las expectativas que provocó su llegada, en tres temporadas en Cleveland, Watson apenas jugó 19 partidos debido a suspensiones y lesiones, lejos del dinamismo mostrado en Texans al principio de su carrera.

A pesar de lo anterior, el quarterback apareció este jueves decidido a demostrar que puede volver a colocarse como uno de los mejores en su posición en cuanto regrese al campo.

"Estoy preparado. Cuando te tiran y tienes que levantarte para caminar bajo la lluvia, eso saca a relucir el verdadero fuego. Voy a enfrentarlo todo cara a cara, los desafíos, la adversidad, lo que sea que venga", concluyó. EFE