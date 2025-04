Crece el temor por los default corporativos en EE.UU.

(Bloomberg) -- Las preocupaciones sobre los incumplimientos corporativos aumentaban ante el nerviosismo por el impacto económico de los aranceles, a pesar de que los datos sobre la inflación estadounidense apuntaron a algo de alivio para los consumidores antes de nuevos gravámenes.

Un indicador del riesgo percibido en el mercado estadounidense de grado de inversión, el diferencial en el índice Markit CDX North American Investment Grade, aumentó 4,57 puntos básicos, hasta los 72,55 puntos básicos, el jueves por la mañana. El índice, que sube cuando el riesgo crediticio aumenta, abrió levemente más amplio.

El índice Markit CDX North American High Yield, que cae cuando crece el riesgo, bajó 1,23 puntos, hasta 102,65.

Ambos indicadores registraron el miércoles sus mayores mejoras en un día desde 2020, después de que el presidente Donald Trump anunciara una pausa de 90 días en los aranceles más altos que afectan a docenas de socios comerciales.

La pausa debería aliviar las tensiones que amenazaban con convertir “esta desaceleración económica autoimpuesta en una auténtica crisis financiera”, escribieron en una nota los estrategas de crédito de JPMorgan Chase & Co., Eric Beinstein y Nathaniel Rosenbaum. “Sin duda, esto es positivo y a corto plazo permitirá reanudar la emisión”, ya que es probable que algunos prestatarios vendan antes de publicar los resultados del primer trimestre.

Cuatro empresas están comercializando bonos de grado de inversión el jueves, después de solo cinco operaciones desde principios de la semana pasada. Aun así, varios prestatarios optaron por no seguir adelante con sus ofertas.

Los inversores centrarán su atención en los resultados empresariales a partir del viernes en busca de pistas sobre los posibles impactos económicos como resultado de la incertidumbre comercial. Los operadores de opciones se están preparando para oscilaciones mayores de lo habitual a medida que los mayores bancos de Wall Street comienzan a dar a conocer sus informes.

“La temporada de resultados debería ser bastante informativa, ya que las empresas habrán tenido tiempo suficiente para planificar sus impactos en el ‘peor de los casos’ bajo el plan arancelario inicial de la semana pasada”, escribieron los estrategas de JPMorgan. “La incertidumbre sigue siendo bastante alta, lo que en el margen debería propiciar nuevos flujos hacia la renta fija, especialmente después de este reciente salto al alza de los rendimientos”.

Nota Original: US Credit Fear Increases as Tariff Angst Offsets Muted CPI

