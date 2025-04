Amelia Bono se pronuncia sobre la recuperación de Raphael

Demostrando una vez más por qué es una de las mujeres mejor vestidas del momento, y por qué todos los looks que muestra en redes sociales causan furor, Amelia Bono ha acaparado todas las miradas en la fiesta del 50 aniversario de la firma de belleza 'La Roche Posay'. Deslumbrante, la exnuera de Raphael y Natalia Figueroa ha derrochado elegancia con un vestido midi de Pedro del Hierro en color negro con escote corazón y mangas abullonadas con detalles de topitos multicolores, completando su lookazo con un clutch en los mismos tonos que los lunares de su diseño, y sandalias de tacón negro.

Un año después de anunciar su separación definitiva de Manuel Martos después de 15 años de amor y 4 hijos en común, y de dar una segunda oportunidad a su matrimonio en 2022 tras superar una crisis que duró varios meses, la socialité ha presumido de la maravillosa relación que mantiene con su exmarido, convencida de que "cuando hay niños de por medio pues es que no puede ser de otra manera. Es el padre de tus hijos y al final, si te llevas mal, es peor para los chicos. Y hay respeto, admiración... Todo muy bien, yo estoy muy bien y eso es lo importante".

Y tanto es así que como ha desvelado, pasarán parte de la Semana Santa juntos: "Me voy a ir con amigos, me toca. Los niños se van unos días con Manu, otros días conmigo y otros días juntos, o sea que todo fenomenal". "Es que nos llevamos muy bien, yo no lo concibo de otra manera" ha reconocido, sin dar detalles sobre el destino en el que disfrutarán de sus vacaciones en familia.

Al igual que con su exmarido, Amelia también tiene muy buena relación con su exfamilia política, y como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre la recuperación de Raphael del tumor cerebral que le diagnosticaron a finales de diciembre. "Ya lo ha dicho él, salió el otro día él hablando, lo habéis visto lo bien que está, lo estupendo que está, yo no tengo nada que decir" ha expresado, asegurando que en este proceso sus pequeños están completamente volcados en su abuelo, "claro que sí, le ven mucho todos los fines de semana".

Disfrutando de su soltería, la hija de José Bono y Ana Rodríguez confiesa que, aunque está "abierta al amor", "estoy muy bien así, así que... No, no hay nada, nada de nada". "No lo descarto, pero no ha llegado y no lo busco" ha reconocido.