2-2. Onana da la razón a Matic y priva al Manchester United de la victoria con dos fallos

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El guardameta del Manchester United André Onana se empeñó en dar la razón al centrocampista serbio Nemanja Matic, que calificó al camerunés como "uno de los peores porteros" de la historia del equipo inglés, con dos fallos que privaron a los 'diablos rojos' de la victoria (2-2) en el campo del Lyon.

El peor desenlace posiblemente para un Onana, que curiosamente fue el encargado de generar la polémica que marcó la previa de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa al asegurar que el United era "mucho mejor" que el conjunto francés.

Palabras a las que no dudó en responder el jugador de Olympique de Lyon Nemanja Matic que afirmó que "hay que tener cuidado con lo que se dice" cuando "estadísticamente" es uno de los "peores porteros" de la historia del Manchester United.

Una afirmación que Onana se empeño en confirmar a los veinticinco minutos de juego en un lanzamiento de falta del atacante argentino Thiago Almada que acabó dentro de la portería (1-0), tras un fallo clamoroso del cancerbero que se vio sorprendido por el bote del balón.

Error del que se encargaron de rescatar al guardameta africano el central francés Leny Yoro, que firmó en la prolongación del primer tiempo el 1-1 al desviar de cabeza a las redes una volea del uruguayo Manuel Ugarte, y el delantero neerlandés Joshua Zirkzee que pareció otorgar la victoria al Manchester United con un gol (1-2) a los 88 minutos.

Una ventaja que el conjunto inglés no pudo conservar al ver como a los 95 minutos Onana dejaba muerto en el interior del área pequeña tras un remate del georgiano Georges Mikautadze, que Rayan Cherki no desaprovechó para establecer el definitivo 2-2 que deja todo por resolver para el choque de vuelta que se disputará el próximo jueves en Old Trafford.EFE