Vox dice que el "mejor recurso" contra el reparto de menores no es ir al TC, sino "no permitir que entren ilegalmente"

Vox ha considerado este miércoles que el "mejor recurso" contra el reparto de menores migrantes no acompañados no es acudir al Tribunal Constitucional (TC), sino "no permitir que entren de manera ilegal" en España.

En rueda de prensa, así se ha pronunciado el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, en relación con el hecho de que el Consejo de Gobierno andaluz vaya a instar este miércoles a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a iniciar las actuaciones necesarias para interponer el recurso al Tribunal Constitucional contra el real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Para Rodrigo Alonso, el "mejor recurso es que se deje de provocar el efecto llamada" por parte de la Junta y el Gobierno central.

"El mejor recurso es que (Juanma) Moreno Bonilla y su consejera de Igualdad, Loles López, dejen de decir que los menores extranjeros no acompañados que entran de forma ilegal en nuestro país son bienvenidos", ha señalado Alonso.

Asimismo, ha añadido que el "mejor recurso es decirles que no tienen prioridad en el acceso a las ayudas, ni en el acceso a las viviendas, tal y como establece la Ley de Infancia". el mejor recurso que hay. Todo lo demás