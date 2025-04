Schachmann: "Cualquier día puede haber una etapa loca, queda mucha Itzulia"

Beasain (España), 9 abr (EFE).- El alemán Maximilian Schachmann (Soudal Quick Step), líder de la Itzulia -la tradicional Vuelta ciclista al País Vasco (norte de España)-, no esperaba una etapa tan explosiva, pero salvó el maillot amarillo, prenda que tendrá que defender hasta el sábado "sin que haya todavía nada decidido".

"No esperaba un día como el de hoy. Creí que era una jornada reservada para el sábado, pero no ha sido así. Hemos ido a tope de principio a fin, una etapa muy dura, menos mal que al final tenía a 4 compañeros que me ayudaron", comentó el ciclista berlinés en la meta de Beasain.

Schachmann considera que fue importante salvar el día, pero con 3 etapas por delante aún no hay nada decidido en la general.

"Realmente la Itzulia es así; desde hoy se ha demsostrado que cualquier día puede haber una carrera loca y pueden pasar cosas. Queda mucha carrera todavía y no hemos ganado aún nada", dijo.

Tras competir en la Milán-San Remo y París-Niza con malas condiciones metereológicas, el calor que presidió la tercera etapa de la Itzulia pasó factura.

"Sabía que estaba en forma, pero no hasta qué punto. Ha hecho mucho calor. En la Milán-San Remo y París-Niza hizo frío y el cambio ha sido radical, sabía que muchos iban a sufrir", indicó.

Schachmann, quien atacó a 25 kilómetros de meta, bromeó con la costumbre del esloveno Tadej Pogacar de atacar de lejos.

"Le doy las gracias a Pogacar porque ha demostrado que se puede etacar en cualquier distancia. Yo lo intenté a 25, pero el calor se ha notado, ha sido clave", explicó.

Respecto a la descalificación de Alex Aranburu como vencedor de la etapa, por no haber tomado una rotonda por donde debía, Schachmann indicó que "hay que cumplir las normas".

"Lo siento por él, estaba cerca de él. Cuando iba por la derecha pensé que había sido el más listo, pero hay que seguir las normas; las reglas son las reglas y hay que cumplirlas", concluyó.

En la general, el ciclista germano supera en 2 segundos al portugués Joao Almeida (UAE), segundo en la general y tercero en la etapa, y en 6 el también alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe), quien sumó un segundo de bonificación en un sprint intermedio. EFE