Planas, "tranquilo" tras el aviso de EE.UU. por el viaje a China: "Defendemos los intereses de España"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno está "tranquilo" ante la advertencia realizada por Estados Unidos a España en la que ha asegurado que buscar un mayor alineamiento con China sería "cortarse el cuello".

"Estamos totalmente tranquilos y con una posición firme, porque hacemos este viaje en defensa de los intereses de las empresas y de los españoles, y lo hacemos plenamente alineados con la Unión Europea", ha asegurado Planas en Ho Chi Minh (Vietnam), en el marco de la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Vietnam y China.

De esta forma, el titular de Agricultura "no" le da "especial significado" a estas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha criticado el planteamiento de Europa de buscar mayor alineamiento con China ante el giro en las políticas comerciales estadounidenses.

"Nuestra postura no es diferente a la de la mayor parte de los países de la UE, porque pretendemos no sólo llegar a una solución negociada con EE.UU. sino también pretendemos defender los intereses de Europa y es algo perfectamente legítimo. No es en absoluto contradictorio", ha recalcado.

De esta forma, Planas ha reiterado que el Gobierno "defiende los intereses de España", mientras que sigue abogando por un "diálogo" con la Administración de Donald Trump, después de que hayan entrado en vigor este miércoles el arancel del 20% a todos los productos agroalimentarios de la UE.

Respecto a la decisión de la Comisión Europea de sacar el bourbon y el vino de las posibles represalias arancelarias con Estados Unidos lo ha calificado de "decisión inteligente", ya que es una "señal de buena voluntad" y una "incitación al diálogo" a negociar con la Administración norteamericana, aunque no esconde su "preocupación" tanto por el sector del vino como del aceite, así como del resto de productos afectados por los aranceles.

Esta visita a Vietnam es la primera de un jefe de Gobierno español al país asiático con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca fortalecer las relaciones entre ambos países, ya que según ha señalado esta mañana "en un contexto global tan complejo como el que estamos viviendo", apuesta "decididamente" por la apertura del país, así como de Europa, hacia el Sudeste Asiático y que tendrá su continuidad con otra visita a China en los próximos días.