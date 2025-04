Niko Kovac: "La derrota ha sido merecida y la vuelta será durísima"

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha aceptado que la derrota de su equipo por 4-0 ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys ha sido "merecida" y que, de cara a la vuelta de estos cuartos de final de la Liga de Campeones, tendrán un segundo duelo "muy difícil" pero en el que intentarán la remontada.

"Lo que más me molesta es que invitamos al Barça a hacer contras por pérdidas de balón. Y más de tres contras son demasiadas. La derrota ha sido merecida, podríamos haber logrado un gol pero la vuelta será muy difícil", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que son perdedores de forma "justificada". "Hemos cometido demasiados errores que el Barça supo aprovechar con su calidad. Tuvimos problemas en los primeros minutos, luego encajamos un gol pero una falta que no debía hacerse. Luego jugamos bien algunos minutos pero en la segunda parte encajamos rápido el segundo gol", señaló.

De cara a esa complicada vuelta, matizó que siempre es "optimista pero también realista". "Sé que ha sido un resultado muy abultado. Nuestras posibilidades de llegar a semifinales son mínimas pero, primero, vamos a analizar lo ocurrido. Procuraremos hacer un buen partido y entrar con buenas sensaciones. Siempre se tiene una chispa de esperanza porque si no, sería imposible", manifestó.

"Si dejas jugar al Barça, con estos jugadores, sin oponer resistencia... Tienes que atacarles, de forma deportiva, con un gran físico porque si no, tienes problemas. Ya dije cómo teníamos que jugar pero no acabamos de hacerlo", lamentó el técnico 'borussen'.

Reconoció que sabían que sería difícil jugar en Barcelona, pero no tanto. "Hemos tenido algunos buenos momentos y me tengo que agarrar a ellos. Nos toca jugar contra el Bayern en la Bundesliga y será difícil, nos tendremos que posicionar mejor. Tenemos que jugar con optimismo para poder jugar con la suficiente frescura", señaló.

"No seré el primero ni el último en decir que tuve el honor de entrenar a Lewandowski. Y el tridente es difícil de parar, puedes frenar a uno pero no a los tres. Solo lo podemos lograr defendiendo en conjunto, pero si no lo haces con la intensidad necesaria es muy difícil frenarles. No quiero decir que son los mejores, pero sí que son muy buenos", comentó sobre su exjugador Robert Lewandowski y sobre el tridente que forma con Lamine Yamal y con Raphinha.