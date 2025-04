Miércoles, 9 de abril de 2025 (02:00 GMT)

GUERRA COMERCIAL

Washington - Las partidas adicionales de los llamados "aranceles recíprocos" que EE.UU. anunció el pasado 2 de abril entran este miércoles en vigor, incluyendo un castigo complementario para China de otro 50 % que supondrá que las importaciones del país asiático cargarán con un 104 %, un 20 % para la Unión Europea (UE) y gravámenes de hasta el 50 % adicional para medio centenar de países.

Washington/Pekín - La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar desde este miércoles los aranceles a China hasta el 104 % supone una escalada sin precedentes en un conflicto sobre el que Pekín ya ha prometido "luchar hasta el final", además de adoptar, entre otras medidas, estrategias para diversificar sus exportaciones.

- Los mercados internacionales siguen pendientes del establecimiento de negociaciones con Estados Unidos con el fin de limitar los aranceles impuestos por este país y así continuar con la recuperación iniciada la víspera tras varios días a la baja.

- Los Estados miembros de la UE tienen previsto pronunciarse sobre las contramedidas propuestas por la Comisión Europea para responder a los aranceles del 25 % que aplica Estados Unidos al acero y al aluminio, mientras que el Ejecutivo comunitario ultima otras que presentará la próxima semana.

- China ha activado sus defensas para minimizar el daño de los aranceles de Donald Trump con medidas para evitar el desplome de sus bolsas, que se suman a las estrategias de Pekín para diversificar sus exportaciones, impulsar el consumo interno o ampliar su déficit fiscal para reactivar la economía.

- El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, comparece ante el comité de la Cámara de Representantes para hablar de la agenda comercial del presidente, Donald Trump, en 2025.

- Con un gravamen del 26 % a sus exportaciones, la India ve cómo la entrada en vigor de los aranceles adicionales de EE.UU. a más de medio centenar de países le ofrecen una oportunidad para fortalecer su posición en el comercio global, atrayendo la producción y las empresas que deseen huir de países cercanos como China, Vietnam o Bangladés, donde la carga ha sido mayor.

- Con la entrada en vigor de los aranceles específicos del 10 %, Venezuela tendrá que pagar un 15 % y Nicaragua un 18 % por los productos que exporte a Estados Unidos.

REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTE

Santo Domingo - La consternación asola a República Dominicana tras el derrumbe el martes del techo de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, que se ha cobrado la vida de decenas de personas y ha causado más de un centenar de heridos, un siniestro cuyas causas ya están siendo investigadas.

CELAC CUMBRE

Tegucigalpa - La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrará este miércoles en la capital hondureña su IX Cumbre en un momento en que la región afronta una fuerte polarización política, la guerra comercial desatada por Donald Trump y las deportaciones desde Estados Unidos de migrantes, principalmente de Centroamérica y Venezuela, entre otros graves problemas.

- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le traspasa a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac).

Bogotá - La canciller de Colombia, Laura Sarabia, habla en una rueda de prensa virtual sobre la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que el país asumirá el mismo miércoles en la cumbre que se celebrará en Tegucigalpa.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén.- Los ataques de Israel no dan tregua en Gaza causando decenas de muertos diarios mientras las negociaciones para un nuevo alto el fuego están congeladas.

- El periodista español Mikel Ayestarán, con motivo de la publicación este miércoles de su nuevo libro 'Historias de Gaza', reflexiona sobre la situación actual en Gaza y se pregunta si el enclave palestino va a seguir existiendo: "No vamos a poder volver a lo anterior al 7 de octubre porque no va a existir, no sé cómo será, pero va a ser algo totalmente diferente".

UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania espera reacciones de China y EEUU a la captura en el frente de Donetsk de los dos primeros soldados de nacionalidad china capturados por las fuerzas de Kiev mientras combatían en las filas rusas. (Texto)

- Décimo Consejo de Asociación UE-Ucrania en Bruselas (Texto)

- La música, la luz y la tradición se combinan cuando familiares y amigos de los ucranianos muertos en la guerra celebran un concierto en su memoria en la Iglesia de la Guarnición de Leópolis, en un intento de crear una nueva cultura del recuerdo que se centre en destacar el ejemplo de los caídos ante los demás y en hacer realidad sus sueños, en lugar de centrarse únicamente en el dolor de la pérdida. Por Rostyslav Averchuk

PANAMÁ EEUU

Ciudad de Panamá - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegset, participa este miércoles en Ciudad de Panamá en la Conferencia de Seguridad Centroamericana (Centsec), en el marco de la tensión en torno al Canal de Panamá por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con recuperarlo.

ARGENTINA JUBILADOS

Buenos Aires - La habitual marcha semanal de los jubilados argentinos en Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones estará acompañada este miércoles por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, que se movilizará además contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

VIETNAM ESPAÑA

Hanoi - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita Vietnam, con paradas en Hanói y Ho Chi Minh, en una semana en la que entran en vigor los nuevos aranceles de EE.UU., con especial impacto en países asiáticos, que buscan nuevos socios comerciales.

JAPÓN OTAN

Tokio - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Tokio con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en el contexto de acercamiento de Japón con la alianza atlántica y de incertidumbre por la política exterior de la Administración de Donald Trump.

MERCOSUR GUERRA COMERCIAL

Sao Paulo (Serie previa) - La guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, podría contribuir a la apertura de nuevos mercados para los países del Mercosur, cuyos miembros coinciden en que salieron bien librados, ya que se les impuso el arancel más bajo posible (10%).

(Texto)

GRECIA HUELGA

Atenas - Grecia vive una nueva huelga general, convocada por los principales sindicatos del país para exigir aumentos salariales y medidas contra la carestía, mientras que otra de las principales demandas es que se haga justicia por el accidente ferroviario que en 2023 causó la muerte de 57 personas.

EXPO OSAKA 2025

Osaka - La Exposición Universal de Osaka 2025 muestra a los medios el recinto terminado para el evento días antes de su apertura al público, unas instalaciones de 1,55 km² construidas sobre una isla artificial en la bahía de Osaka y por las que se prevé que pasen 28 millones de visitantes.

EDUARDO GALEANO

Madrid- Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, y Joan Manuel Serrat, cantante, compositor y artista español, participan en ´Las venas abiertas de la memoria´, un homenaje a Eduardo Galeano en el décimo aniversario de su muerte.

AL BANO Y ROMINA

Madrid - Romina Power y Al Bano, que conforman uno de los dúos más icónicos de la música italiana, hablan con EFE de los dos conciertos que ofrecerán en Madrid, el 24 de mayo, y en Barcelona, el 8 de julio, en lo que supone su regreso a España tras diez años de ausencia.

AGENDA INFORMATIVA

América

04:01 GMT.- Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El Gobierno estadounidense comienza a aplicar a aquellos países y regiones que tienen superávit comercial con EE.UU. un arancel adicional al del 10 % generalizado anunciado el pasado 2 de abril.

09:00 GMT.- Washington.- EEUU CONGRESO.- La Biblioteca del Congreso estadounidense publica los nuevos seleccionados para integrar su registro de artistas, un listado que tiene como objetivo preservar el patrimonio del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en febrero. (Texto)

12:00 GMT.- Bogotá.- CELAC CUMBRE.- La canciller de Colombia, Laura Sarabia, habla en una rueda de prensa virtual sobre la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que el país asumirá el mismo miércoles en la cumbre que se celebrará en Tegucigalpa. (Texto)

13:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- México difunde la inflación de marzo tras el repunte en febrero (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, comparece ante el comité de la Cámara de Representantes para hablar de la agenda comercial del presidente, Donald Trump, en 2025.

13:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El colombiano Santiago Cruz es un defensor de la "dignidad" en la música, algo que considera "no es la medalla más visible" en una era donde lo comercial domina y por eso decidió juntarse con otros artistas que ven el oficio de la misma forma para conmemorar los 15 años de 'Cruce de caminos', su álbum más exitoso, según cuenta en una entrevista con EFE. Por Jorge Gil Ángel (Texto)(Foto)(Video)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA VÍCTIMAS.- Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Exploratorio Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Washington.- EEUU ESPACIO.- El comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado interroga a Jared Isaacman, nominado para ser el próximo administrador de la NASA.

16:00 GMT.- Guatemala.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Unión Europea y la organización sin fines de lucro Rescue The Planet presentan en Guatemala nuevos hallazgos sobre los impactos del plástico en el medio ambiente y estadísticas sobre las normativas de manejo de residuos vigentes en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Amazon tiene previsto lanzar desde Florida y mediante un cohete de United Launch Alliance los primeros 27 de un total de 3.200 satélites de su Project Kuiper, una alternativa de internet de banda ancha a nivel mundial que competirá con Starlink de SpaceX. La ventana de lanzamiento será entre las 12:00 EST (16:00 GMT) hasta la 15:00 EST (19:00 GMT). (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO PRENSA.- Artículo 19 presenta el informe ‘Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información’ en México (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Nueva York.- HAITÍ CRISIS.- La jefa de la misión en Haití del Comité Internacional de la Cruz Roja, Marisela Silva Chau, actualiza la situación humanitaria y los principales desafíos que enfrenta el país caribeño, el más pobre del mundo e inmerso en una profunda crisis de seguridad y violencia.

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 18 y 19 de marzo.

21:00 GMT.- Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- La candidata del correísmo a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, realiza su último acto de campaña en la capital Quito antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador, donde se mide al actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00 GMT.- Quito.- ECUADOR ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es investida doctora honoris causa por la Universidad de las Américas (UDLA), de Ecuador, quien previamente ya ha concedido el mismo reconocimiento al expresidente del Gobierno de España José María Aznar y al líder antichavista venezolano Edmundo González Urrutia. Universidad de las Américas (UDLA) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, para ratificar el protocolo firmado recientemente por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y la Embajada del Ecuador en España, que facilita a los ecuatorianos residentes en Madrid acceder a la acreditación oficial de sus competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías. (Texto) (Foto) (VIdeo)

Tegucigalpa.- CELAC CUMBRE.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrará este miércoles en la capital hondureña su IX Cumbre en un momento en que la región afronta una fuerte polarización política, la guerra comercial desatada por Donald Trump y las deportaciones desde Estados Unidos de migrantes, principalmente de Centroamérica y Venezuela, entre otros graves problemas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY POBREZA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico correspondiente a pobreza para el segundo semestre de 2024, último que se llevó a cabo de manera completa bajo el Gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY POLÍTICA.- Los tres candidatos a intendente de Montevideo por la Coalición Repúblicana, integrada por varias fuerzas políticas, entre estas los históricos Partido Nacional y Partido Colorada, disertan en un evento organizado por la Cámara Española de Comercio. (Texto)

Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone un arancel adicional del 50 % a China si Pekín no ha retirado antes del 8 de abril los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses en represalia por el plan arancelario del republicano.

Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, realiza su último acto de campaña en la capital Quito antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador, al que se prevé que también asista la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- CELAC CUMBRE.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le traspasa a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA JUBILADOS.- La habitual marcha semanal de los jubilados argentinos en Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones estará acompañada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, que se movilizará además contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU LITERATURA.- Mañana se cumplen 100 años de la influyente novela 'El gran Gatsby', de F. Scott Fitzgerald, un clásico de la literatura estadounidense que hace una radiografía del sueño americano en la era del jazz y que aún hoy sigue presente en la cultura internacional.

San Salvador.- EL SALVADOR JUSTICIA.- Una corte penal de El Salvador tiene programado comenzar este miércoles un nuevo juicio contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas por un supuesto homicidio cometido en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde el índice de producción industrial manufacturero de correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector registrara una caída intermensual del 1,3 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCION.- Argentina difunde el indicador de actividad de la construcción correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector registrara una caída intermensual del 1 %. (Texto)

Buenos Aires.- JOAQUÍN SABINA.- Sexto de los diez conciertos que ofrece Joaquín Sabina en Buenos Aires entre marzo y abril, como parte de su gira de despedida 'Hola y Adiós', y todos ellos con las entradas agotadas. Movistar Arena

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- El exfiscal hondureño Isaí Evenot Campos conocerá su sentencia por el femicidio agravado de su esposa, la fiscal del Ambiente Karen Almendares, ocurrido en mayo de 2022, caso por el que las autoridades continúan buscando a Pablo Noel Marcía, considerado el autor material del crimen. (Texto)

Lima.- PERÚ BID.- Lima acoge el PPP Américas 2025, el evento más importante de la región sobre Asociaciones Público-Privadas (APP), organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que contará con la presencia de expertos de 25 países de Latinoamérica y el Caribe, Europa y Asia.

Europa

08:00 GMT.- París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, presenta en una conferencia de prensa el documento que cada año envía al presidente del país sobre la situación económica francesa, en esta ocasión con la incertidumbre añadida por los aranceles estadounidenses. (Texto)

08:15 GMT.- Bruselas.- CASTILLA Y LEÓN DESPOBLACIÓN.- La vicepresidenta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, participa en una audiencia sobre los retos de la despoblación en Europa en la comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.

08:30 GMT.- Bruselas.- UE OMBUDSMAN.- La nueva defensora del pueblo europea, Teresa Anjinho, presenta sus prioridades en el cargo y el informe sobre la actividad de su oficina en 2024.

10:15 GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ARQUITECTURA.- El Vaticano presenta el tema de su pabellón para 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que tendrá lugar del 10 de mayo al 23 de noviembre. (Texto)

10:15 GMT.- Roma.- ITALIA JORDANIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe a la reina Rania de Jordania en Villa Doria Pamphili, una de las sedes del Gobierno italiana.

11:00 GMT.- Bruselas.- UE PARTIDOS.- Rueda de prensa con el Presidente del PPE, Manfred Weber, y del Presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:45 GMT.- Bruselas.- UE UCRANIA.- Décimo Consejo de Asociación UE-Ucrania. (Texto)

12:00 GMT.- Guarda.- PORTUGAL ESPAÑA.- Los alcaldes de Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro o Almeida (Portugal), junto con los españoles de Salamanca o Ciudad Rodrigo participan en un acto sobre el ferrocarril en el corredor atlántico europeo que será clausurado por el coordinador europeo del corredor atlántico, Carlo Secchi, el ministro de Infraestructuras luso, Miguel Pinto Luz, y el presidente de la Junta de Castilla y León (España), Alfonso Fernández Mañueco. Cámara Municipal de Guarda (Texto) (Foto)

12:50 GMT.- Roma.- ITALIA R.UNIDO.- Roma.- El rey Carlos III da un discurso en la Cámara de Diputados italiana tras reunirse, junto a su esposa Camila, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Ginebra.- SALUD OMS.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, da una rueda de prensa en un momento de crisis financiera en la institución, por la retirada de ayuda de su hasta ahora principal socio, Estados Unidos. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- Se cumplen 20 años de la boda civil entre el rey Carlos III y la reina Camila en el ayuntamiento de Windsor.

Bratislava.- ESLOVAQUIA INDIA.- La presidenta de India, Draupadi Murmu, visita Eslovaquia para fortalecer lazos bilaterales, y recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Nitra, otorgado por su contribución excepcional al desarrollo de la educación inclusiva como herramienta para la emancipación social y el fortalecimiento de los valores democráticos.

Atenas.- GRECIA HUELGA.- Grecia vive hoy una nueva huelga general, convocada por los principales sindicatos del país para exigir aumentos salariales y medidas contra la carestía, mientras que otra de las principales demandas es que se haga justicia por el accidente ferroviario que en 2023 causó la muerte de 57 personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- UNESCO DIRECCIÓN.- Los tres candidatos a la dirección general de la Unesco, entre los que figura la mexicana Gabriela Ramos, exponen sus programas y objetivos durante unas audiencias públicas ante una sesión plenaria de la organización. (Texto)

París.- UNESCO DIRECCIÓN.- Gabriela Ramos, la candidata mexicana a la dirección general de la Unesco, ofrece unas declaraciones a la prensa, tras exponer sus programas y objetivos durante unas audiencias públicas ante una sesión plenaria de la organización. (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- GUERRA COMERCIAL.- Los Estados miembros de la Unión Europea tienen previsto pronunciarse sobre las contramedidas propuestas por la Comisión Europea para responder a los aranceles del 25% que aplica Estados Unidos al acero y al aluminio, mientras que el Ejecutivo comunitario ultima otras que presentará la próxima semana para responder a los impuestos del 25% a automóviles y a los denominados "recíprocos" del 20%.

Madrid.- FERIA LIBRO.- La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, presenta el cartel de la edición número 84 de la feria, que se celebrará del 30 de mayo al 15 de junio con Nueva York como eje temático. La autora del cartel es la argentina Coni Curi (Buenos Aires, 1993).

Madrid.- GUERRA COMERCIAL.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece en el pleno del Congreso para informar sobre el plan de respuesta ante los aranceles de Estados Unidos, que sigue negociando con los grupos parlamentarios para lograr su convalidación mientras el presidente del Gobierno continúa su visita a Vietnam y China. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

Oriente Medio

20:00 GMT.- El Cairo.- SUDÁN REBELIÓN.- Amnistía Internacional (AI) presenta hoy un nuevo informe en el que se investigan los actos de violencia sexual cometidos por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Sudán. (Texto)

Manama.- ORIENTE MEDIO EEUU.- El representante de la Oficina para Asuntos de Cercano Oriente de Estados Unidos, Timothy A. Lenderking, viaja a Baréin para reunirse con altos funcionarios bareiníes y visitar el Comando Central de las Fuerzas Navales de EE. UU. para tratar temas de seguridad marítima. (Texto)

El Cairo.- SUDÁN REBELIÓN.- Egipto acoge la reunión ministerial del Proceso de Jartum, que preside El Cairo desde abril de 2024, en la que participarán ministros de los países africanos, europeos y representantes de organizaciones internacionales en donde se busca "mejorar la cooperación" sobre migración.

Asia

01:55 GMT.- Hanói.- VIETNAM ESPAÑA.- Ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Presidencial al presidente de España, Pedro Sánchez, al inicio de visita a Vietnam Palacio Presidencial (Texto) (Foto) (Vídeo)

02:15 GMT.- Hanói.- VIETNAM ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el primer ministro de la República Socialista de Oficina del Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:25 GMT.- Hanói.- VIETNAM ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ofrecen una declaración conjunta ante los medios de comunicación tras su encuentro Oficina del Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:45 GMT.- Hanói.- VIETNAM ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene varios encuentros con autoridades de Vietnam, como el secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el presidente, Luong Cuong.(Texto) (Foto) (Vídeo)

07:05 GMT.- Hanói.- VIETNAM ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una ofrenda floral en el Monumento de los Héroes y Mártires y una visita al Mausoleo del presidente Ho Chi Minh. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Tokio.- JAPÓN OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Tokio con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA EMIRATOS.- El príncipe heredero de Dubái, Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, culmina su visita oficial a la India desde la ciudad de Bombay, donde se reunirá con empresarios locales y de Emiratos con el fin de fortalecer la cooperación económica y comercial entre ambos países.

