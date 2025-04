Marta Riesco tiende la mano a Rocío Carrasco: "Me encantaría tener buena relación con ella"

'La gran familia de la tele' calienta motores para su esperadísimo estreno y, aunque no será hasta el próximo 22 de abril cuando aterricen en las tardes de TVE, el equipo del programa, capitaneado por María Patiño, Belén Esteban, Inés Hernand y Aitor Albizua, ha presentado el magazine este martes con una gran fiesta en el madrileño Teatro Eslava.

Entre los colaboradores que no se han perdido el evento, Marta Riesco, que en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal -está enamoradísima del cantante Alejandro Caraza, con el que le encantaría cumplir su sueño de convertirse en madre-, como profesional -ya que formará parte de los tertulianos de la nueva apuesta de la cadena pública para luchar por la audiencia contra dos pesos pesados como 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR' tras dos años alejada de la pequeña pantalla a raíz de su polémica relación con Antonio David Flores- no ha dudado en tender la mano públicamente a Rocío Carrasco.

Y es que aunque por el momento todavía no está confirmado, suena con fuerza que la hija de Rocío Jurado se convertirá en uno de los fichajes estrella de 'La familia de la tele'. Lejos de esquivar la pregunta de si se vería compartiendo plató con ella, Marta ha enterrado el hacha de guerra con la madre de Rocío Flores y ha confesado que le encantaría poder tener una buena relación con ella.

"La verdad es que tengo muchas ganas, no tengo ningún problema. Lo que pasó, paso hace tres años, ha pasado muchísimo tiempo. Me equivoqué, mucha gente se equivoca, me dieron una segunda oportunidad. Yo no tengo ningún problema en trabajar con ella, es más, estoy encantada y ojalá nos llevásemos hasta bien" ha reconocido, confirmando con un "me encantaría, me encantaría" poder llegar a ser amiga de Rocío.

"No hemos vuelto a hablar, pero por supuesto que la entiendo. Y creo que ella también me entiende a mí, creo que sí. Por lo que he escuchado ella ha pasado por momentos también parecidos en otras cosas, así que si, supongo que me entiende" ha añadido, esperanzada con que la hija de 'La más grande' le de una oportunidad para demostrarle cómo es realmente.