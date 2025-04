Lula dice que Trump dejó claro que su guerra comercial es una "pelea personal" con China

Tegucigalpa, 9 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que los últimos anuncios del gobierno estadounidense sobre la imposición de aranceles a otros países dejaron claro que la guerra comercial se limita a una "pelea personal" entre el presidente Donald Trump y China.

"Me parece que cada vez queda más visible que es una pelea personal (de Trump) con China", afirmó el líder progresista en declaraciones a periodistas tras participar en la en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El mandatario afirmó que el Gobierno estadounidense "a cada día anuncia una medida y a cada día dice una cosa" y ahora decidió que le impondrá un arancel del 125 % a los productos procedentes de China y que reducirá al 10 % el arancel del resto de países por un período de 90 días mientras negocia con cada uno.

"No sabemos cuál será el impacto de eso. Lo que sabemos es que China va a imponerle una sobretasa a Estados Unidos", dijo el presidente brasileño, para quien ningún otro país puede esperar que esa escalada continúe para obtener algún posible beneficio.

"No soy de los que me quedo esperando a que los otros peleen para obtener algún beneficio. Yo quiero un mundo tranquilo. No quiero una segunda guerra fría. No quiero guerra", afirmó.

Según Lula, decir que Brasil puede beneficiarse de esa disputa es dar a entender que el país desea la pelea para sacar algún provecho.

Afirmó que no desea una guerra entre China y EE.UU. y que considera que lo mejor que Estados Unidos puede hacer es sentarse en una mesa a negociar con China.

"No necesitamos una guerra. Ya sabemos lo que ocurrió con la primera guerra mundial y con la segunda. Lo que puede ocurrir con una tercera es una locura, porque hoy no es con cañón y rifle. Hoy es con bomba atómica. Entonces yo quiero paz y quiero comprensión entre Xi Jinping y Trump porque al mundo le conviene eso", afirmó.

El presidente brasileño criticó igualmente la decisión de Trump de negociar unilateralmente con cada país las reglas comerciales, ya que lo importante es contar con normas multilaterales.

"Querer hacer negociación individual es querer poner fin al multilateralismo. Y el multilateralismo es muy importante para la tranquilidad económica que el mundo necesita. Es importante que entendamos que no es aceptable la hegemonía de un país sobre los otros, ni militar ni cultural ni industrial ni tecnológica ni económica", afirmó.

Agregó que es necesario que la soberanía de todos los países sea respetada y que se busque un acuerdo en negociaciones sin hegemonía sin prepotencia y sin arrogancia.

Lula dijo que, aunque inició negociaciones EE.UU. para reducir los aranceles, Brasil decidió que responderá con reciprocidad a medidas unilaterales.

Agregó que Brasil no anunció hasta ahora ninguna medida porque su intención es agotar las negociaciones. "Brasil es un país que no tiene contenciosos y no quiere contenciosos. No queremos pelear", dijo.

Según Lula, Brasil vive actualmente un buen momento económico y político, por lo que le preocupan decisiones unilaterales como las del Gobierno Trump por sus efectos negativos.

"No sabemos cuál será el efecto devastador de eso en la economía, incluso en la economía estadounidense. Nadie puede decir si será bueno o malo porque hay que ver cuánto va a costar eso desde el punto de vista del precio de los productos y desde el punto de vista de la relación multilateral", afirmó. EFE