Jessica Bueno confirma que su juicio contra Jota Peleterio se ha aplazado

Jessica Bueno y Jota Peleteiro tenían este miércoles, 9 de abril, el juicio por la demanda que le interpuso la modelo por no responsabilizarse económicamente de sus hijos y tener que hacer frente a facturas que no le correspondían. Sin embargo, se ha suspendido.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Jessica y aunque ha confirmado la suspensión del juicio ha aclarado que no se debe a que hayan llegado a ningún acuerdo: "No, no, no", pero evitaba dar detalles de las razones por las que se ha aplazado: "No te puedo contar nada sobre eso".

Lo que sí que ha querido hacer la modelo es agradecer las palabras que ha tenido su expareja, Luitingo, para ella en las que la defiende como madre tras su enfrentamiento con el exfutbolista: "Algo me han mandado y se lo agradezco muchísimo".

De esta manera, parece que la guerra judicial que tiene con Peleteiro por las medidas cautelares se "ha aplazado", pero todavía se desconocen los detalles del porqué.