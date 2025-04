HBO renueva 'The Last Of Us' para una tercera temporada

Los Ángeles (EE.UU.), 9 abr (EFE).- La aclamada serie 'The Last Of Us' tendrá una tercera temporada, informó este miércoles la plataforma de contenidos en línea HBO en un anuncio que llega poco antes del estreno de la segunda temporada.

El primer episodio de la segunda entrega, protagonizada por el chileno Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), se estrenará el próximo lunes 14 de abril en Max.

También repiten Gabriel Luna y Rutina Wesley en sus papeles de Tommy y Maria y se suman Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), entre otros.

Además, Catherine O'Hara también forma parte del reparto como actriz invitada.

La temporada dos seguirá los eventos de la secuela del videojuego de PlayStation: 'The Last of Us: Part II' y retomará la vida de sus protagonistas cinco años más tarde mientras se enfrentan a más hongos y zombis.

El capítulo final de la primera temporada de este drama apocalíptico, emitido en marzo de 2023, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales, según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner.

Fuera del circuito estadounidense, 'The Last Of Us' se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max en Europa y América Latina en 2023. EFE