EEUU confirma que el enviado de Trump para Oriente Próximo participará en las conversaciones con Irán en Omán

El Gobierno de Estado de Estados Unidos ha confirmado este martes que el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, formará parte de la delegación estadounidense que mantendrá este fin de semana conversaciones con las autoridades iraníes en Omán.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, ha explicado que Witkoff "estará allí", aunque no ha confirmado si liderará la delegación, manteniendo así la incógnita sobre quién será el más alto cargo que esté presente en la mesa.

Asimismo, se ha negado a aclarar si las conversaciones serán "directas", como dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, o "indirectas", como precisó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y ha indicado que los omaníes, que son los anfitriones, son los que se encargarán de la organización del encuentro.

"En cuanto a la descripción del evento, me remito a las palabras del presidente. De él me fío", ha indicado en una rueda de prensa, después de sostener que "no puede confirmar nada de lo que una autoridad iraní vaya a decir". Además, ha aseverado que se trata de "una reunión" de "aproximación" y "no negociaciones".

Bruce ha asegurado que "las declaraciones de ayer de Trump hablan por sí solas": "Está comprometido con la diplomacia. Ha dicho que quiere llegar a un acuerdo con Irán y que ahora depende de Irán. Y si no quiere, será muy, muy malo para ellos", ha reiterado.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.