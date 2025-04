Belén Esteban se acuerda de María José Campanario y revela si trabajaría con ella en su nuevo programa

Radiante, con una sonrisa permanente, y sin poder ocultar la ilusión que le hace ser una parte importante del equipo de la nueva apuesta de TVE para sus tardes, 'La familia de la tele', Belén Esteban ha sido una de las más aclamadas durante la fiesta con la que el magazine presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand ha celebrado por todo lo alto su presentación en el emblemático Teatro Eslava de Madrid ante su esperadísimo estreno el próximo 22 de abril.

"Estamos muy contentos y muy felices, la verdad, y para mí es muy, muy, muy emocionante" ha confesado la colaboradora pletórica, sin querer adelantar cuál será su papel en el programa con el que la cadena pública espera recuperar el liderazgo de las tardes en lo que se prevé una feroz batalla por la audiencia contra 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR'. "Tengo mucha ilusión, muchas ganas, mucho entusiasmo la verdad" asegura.

Como ha reconocido ante las cámaras de Europa Press, "no he estado nerviosa hasta ahora, pero hoy sí, porque nos los merecíamos. Y me acuerdo de mucha gente mía, como de mi padre, que estará hoy tan feliz desde ahí arriba, y de mi madre, de mi familia. De mucha". También de Mila Ximénez -que falleció el 23 de junio de 2021-, a la que no oculta que echa "mucho de menos", asegurando que le encantaría que estuviese con ellos en esta nueva etapa tan especial. "Se ha hecho lo que se tenía que hacer" ha apuntado cuando le hemos preguntado si por fin se ha hecho justicia tras el repentino final de 'Sálvame' en Telecinco en junio de 2023.

A quien no echará de menos, sin embargo en su nuevo programa será a otra de sus antiguas compañeras, Terelu Campos, como ha dejado claro rotunda: "Yo no, no te voy a engañar. Ella tiene su puesto y yo tengo el mío. Me alegro de que todo le vaya muy bien, lo tengo que decir". "Si quisiese volver eso no es cosa mía. Yo no mando. Yo estoy ahí trabajando. Yo no soy jefaza. Pero por ahora yo creo que estamos bien así" ha respondido cuando le hemos preguntado si le gustaría volver a compartir plató con ella.

Pero aunque su amistad está completamente rota, Belén ha salido en defensa de la hija de María Teresa Campos tras las acusaciones de soberbia, prepotente, y de tener malas formas con sus compañeros, afirmando que "eso nunca lo he vivido. Es que no lo he vivido. Lo dicen, pero yo no lo he vivido".

En uno de sus mejores momentos no solo profesional sino también personal, la colaboradora nos ha contado que por el momento ha aparcado sus planes para casarse de nuevo con su marido Miguel Marcos, en esta ocasión por la Iglesia. Y es que aunque en su día dejó entrever que 2025 sería el año de su 'reboda', ahora confiesa que "nos da un poco de pereza". "Preparar otra boda...Uf, no sé. Ahora hay que preparar el programa" ha apuntado entre risas.

Lo que por el momento no se va a hacer, como ha dejado claro tras semanas de rumores, es la serie sobre su vida. Aunque si en algún momento se materializa -algo que no oculta que le encantaría- estaría feliz si Ester Expósito interpretase su personaje después de que la actriz haya desvelado que sería "divertidísimo" y diría "sí" al proyecto sin pensárselo. "Me encanta, podría ser yo en mi adolescencia, es maravillosa" expresa.

Cambiando de tema, le hemos preguntado a Belén por la participación de María José Campanario en la próxima edición de 'El Desafío'. "¿Ah sí? ¿En dónde?" se ha hecho la despistada, afirmando conciliadora que "las pruebas son muy duras, que le vaya muy bien. La deseo que la vaya muy bien".

¿Y estaría dispuesta a trabajar con la mujer de Jesulín de Ubrique en TVE? Como asegura, "yo no soy nadie para abrir ni para cerrar puertas, pero hombre, pues ahora mismo no me lo planteo".