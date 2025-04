Trump se someterá a un chequeo médico anual el viernes

Washington, 7 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que se someterá a un chequeo médico anual el viernes en el Centro Médico Militar Walter Reed. Este será el primer examen físico anual que realizará durante su segunda administración.

"Me complace informar que mi examen físico anual, que había sido programado hace mucho tiempo, se llevará a cabo en el Centro Médico Militar Walter Reed este viernes. Nunca me he sentido mejor, pero de todos modos, ¡estas cosas deben hacerse!", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

En 2020, Trump recibió tratamiento por COVID-19 en el mismo hospital.

El presidente, de 78 años, ha puesto gran énfasis en su estado de salud en varias ocasiones, pero fue durante el ciclo electoral del año pasado, cuando competía con el expresidente Joe Biden, de 82 años, que se centró especialmente en este tema.

Trump comenzó su segundo mandato en enero como la persona de mayor edad en hacerlo en la historia de EE. UU., con 78 años y 220 días, superando a Biden, quien tenía 78 años y 61 días cuando asumió en 2020.

De acuerdo con medios nacionales, el examen que llevará a cabo el presidente incluye pruebas físicas estándar, como presión arterial, colesterol, glucemia, frecuencia cardíaca y peso. EFE