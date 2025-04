Thibaut Courtois: "En la primera falta tenía que haber puesto a otro más en la barrera"

El futbolista belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha querido "tomar" este martes "la responsabilidad" de no "haber puesto a otro más" en la barrera del primer gol de Declan Rice en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, saldada con triunfo (3-0) del Arsenal FC gracias a otra certera falta directa del propio Rice.

"Sabía que hoy iba a tener trabajo. El Arsenal es un equipo que aquí al City le ha ganado 5-1, al Liverpool le ha metido goles, es un equipo que ataca bien y hay que hacerlo bien. ¿Y las faltas? En la primera yo pensé que había puesto bien la barrera, que siempre meto un hombre de más pasado el balón para justo que esa comba no pase, pero ha tirado muy bien", apuntó Courtois a Movistar Plus+ desde el Emirates Stadium.

"Puedo tomar la responsabilidad quizás de que en la primera tenía que haber puesto a otro más. En las faltas que vi de él, sabía que le pegaba muy bien, pero que entrase con esa comba no lo hacía y aun así había puesto un hombre de más. Pero bueno, ha hecho dos golazos; sobre todo el segundo, creo que no le puede pegar mejor, y es un poco duro", resumió.

"Son a veces faltas en esas zonas donde no hay peligro. Creo que el primero va fuera de la portería, el segundo también y creo que, si sabes que juegas contra un equipo que tiene buenos lanzadores, quizás no hay que conceder esas faltas; porque, claro, las pueden aprovechar. Así que, bueno, a seguir estudiando bien para la vuelta, que no meten esas y nada, a seguir", se resignó el guardameta belga.

"Sabes que Arsenal es un equipo fuerte en casa, presiona bien, juega bien entre líneas, ha creado mucho peligro. Creo que la primera parte hemos aguantado bien, hemos también creado peligro en la contra. Y en la segunda parte creo que ahí nos hemos olvidado a jugar bien al fútbol, no encontramos los jugadores libres, un poco de... no diría pánico, pero que no estamos tranquilos del balón", argumentó.

"Claramente dos golazos de falta y luego el tercero también, ahí creo que no tuvimos una buena reacción. Creo que el 3-0 todavía es difícil, pero bueno, sabemos que en casa somos fuertes con nuestra gente y tienen que creer en este equipo. Desde el primer minuto, nosotros daremos todo para dar la vuelta a este resultado y yo creo que es posible, pero hay que trabajar bien y corregir los fallos", avisó.

En este sentido, apeló a la épica del Estadio Santiago Bernabéu. "Si metemos uno o dos goles rápido, el tercero sigue solo. Entonces yo creo que es posible, pero obviamente no es un buen inicio", insistió un Courtois que restó importancia a la dinámica irregular del Real Madrid en LaLiga EA Sports y en la Copa del Rey MAPFRE, ganando por arreones.

"No, no creo que lastren esos partidos o esos resultados. Yo creo que al final es también la fuerza del otro equipo, que se ha plantado bien y que yo creo que, cuando en la primera parte salimos bien, es su presión y luego estamos en el campo contrario porque tenemos posesión. Es lo que queríamos en la segunda parte y no nos salió. Y claro, es ahí donde tenemos que mejorar y aprender", concluyó Courtois.