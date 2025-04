Sheinbaum niega que las empresas automovilísticas vayan a salir de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que "por el momento" no está previsto que ninguna compañía automovilística que opera en México tiene previsto sacar sus plantas de México a pesar de los aranceles del 25% a la industria por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Así lo ha manifestado este martes durante su conferencia matutina, tras afirmar que ha mantenido conversaciones con los responsables del sector para conocer sus planes de futuro en el nuevo escenario de guerra comercial.

"La mayoría nos han dicho que por el momento no piensan cambiar nada y que tiene que asentarse la situación. Mover una planta automotriz no es un proceso sencillo, requiere primero dinero de la automotriz para poder mover de uno a otro lado la planta, no lleva meses, lleva años. Hasta ahora nos han dicho eso", ha explicado.

La mandataria, incluso, ha puesto de ejemplo el caso de Nissan, que recientemente ha anunciado el cese de su actividad en Argentina para centrar la producción de un tipo de camioneta en su planta de México.

México, al igual que el resto de países, enfrenta un arancel del 25% en las exportaciones de automóviles a Estados Unidos, tal y como decretó la semana pasada el presidente del país norteamericano, Donald Trump. Además, está sujeto al arancel del 25% al acero y el aluminio.

Sin embargo, al amparo del tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, muchos de sus productos han quedado exentos de un arancel del 25%, y tampoco enfrenta el arancel generalizado del 10% que se le ha aplicado a todos los países del mundo.

En este contexto, Sheinbaum ha comentado que esta situación "le da una oportunidad a México" para poder seguir recibiendo inversión extranjera directa y, por el momento, no está previsto un empeoramiento de la situación.

De hecho, la mandataria es partidaria de mantener la calma y aunque ha abierto la posibilidad de aplicar aranceles recíprocos a las exportaciones estadounidenses, su Gobierno está apostando por el diálogo con la administración Trump.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ha iniciado viaje este martes a Washington para continuar las negociaciones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. "Estamos en ese diálogo y vamos a seguir informando", ha apuntado Sheinbaum.