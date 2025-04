Ribera avisa de multas a grandes tecnológicas en "próximas semanas" si no cooperan para cumplir DMA

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha advertido este martes a las grandes tecnológicas como Apple o Meta de que no dudará en imponer las multas previstas en las reglas europeas para Mercados Digitales (DMA) si no ve voluntad de cooperar, una decisión que llegará en las "próximas semanas".

"Nuestras normas digitales y de competencia están ahí para proteger la competencia leal y a los consumidores. Si no se respetan estas normas, pueden y deben imponerse multas para proteger los mercados y a los consumidores, como en cualquier Estado miembro, o en cualquier otro país, o en cualquier otro sector", ha afirmado Ribera ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

La vicepresidenta se ha referido así a las investigaciones formales que la Comisión Europea arrancó hace un año contra Apple, Alphabet y Meta por posible vulneración de la Ley europea de Mercados Digitales, que impone las reglas más estrictas a los gigantes tecnológicos --designados como 'gatekeepers'-- para evitar abusos de competencia y prácticas monopolísticas.

Este nuevo marco regulador permite al Ejecutivo comunitario imponer multas a los incumplidores de hasta un 10% de su volumen de negocio global en una primera infracción y de hasta un 20% en caso de reincidencia.

"Mantendremos un diálogo constructivo con los 'gatekeepers', como hemos hecho hasta ahora, para intentar encontrar soluciones viables, como hemos hecho recientemente en nuestras dos decisiones sobre especificaciones relativas a Apple, las primeras adoptadas en el marco de la DMA", ha garantizado Ribera.

No obstante, ha advertido de que pese a que el cumplimiento es el "principal objetivo" de la Comisión, no dudará en imponer las multas previstas por la ley si no ve voluntad de cooperar para cumplir con las reglas antimonopolio.

Así, pese a los "avances" que dice haber constatado Bruselas gracias al diálogo con los 'gatekeepers', Ribera ha señalado que también puede haber "evidencias de infracción que requieran decisiones finales, como ha ocurrido en los procesos de especificación en el caso de Apple, y "como ocurrirá si hay casos de infracción aún pendientes de su decisión final, que probablemente podría adoptarse en las próximas semanas".