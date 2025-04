Polonia niega que haya retirada de tropas de EE.UU. en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka

Riga, 8 abr (EFE).- El presidente polaco, Andrzej Duda, negó este martes que el movimiento de tropas de Estados Unidos en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en Polonia, corresponda a una retirada militar estadounidense en un lugar que se ha convertido en una infraestructura clave en el apoyo occidental a Ucrania frente a Rusia.

"No, no estamos hablando de la retirada de tropas. No se trata de la retirada de tropas", dijo Duda en una rueda de prensa junto a su homólogo estonio, Alar Karis, en Tallin, la capital del país báltico más septentrional.

"Esta cuestión ya se debatió anteriormente a nivel aliado", abundó Duda al aludir a la OTAN y a "la responsabilidad sobre las cuestiones de seguridad del aeropuerto de la ciudad de Rzeszów y la protección de este aeropuerto".

Las declaraciones de Duda se produjeron en un día en que en Estados Unidos trascendió que responsables del Departamento de Defensa estadounidense piensan en retirar 10.000 militares del total de unidades de su Ejército en el este europeo, donde la OTAN tiene desplegados ocho batallones multinacionales en otros tantos países orientales del Viejo Continente.

Esos 10.000 soldados son parte de los 20.000 que Estados Unidos desplegó en esa región europea en 2022.

Sólo en Polonia, se estima que Estados Unidos tiene desplegados a unos 8.000 soldados.

Duda, y su homólogo estonio, se mostraron partidarios este martes de acuerdo para presionar y lograr un acuerdo para que todos los aliados de la OTAN destinen al menos el 3 % de su producto interior bruto (PIB) a gasto en defensa en la Cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya los días 24 y 25 de junio.

"Propuse que todos los aliados de la OTAN aumentaran su gasto mínimo en defensa hasta el 3 % del PIB desde el nivel del 2 % que tenemos ahora", dijo Duda, al aludir a una reciente carta que envió al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Ese es exactamente el mismo nivel que los miembros de la OTAN tuvieron en la historia durante la Guerra Fría", añadió.

"Aumentar el gasto en la OTAN debe ser la norma, no una excepción", declaró Karis antes de recordar que su país alcanzará el 5 % del PIB en gasto en defensa el próximo año.

"No se trata de una mera decisión política, sino que se basa en los planes de defensa de la OTAN", abundó antes de aludir a los aranceles internacionales de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que para la Unión Europea (UE) son del 20 %, que han desatado inestabilidad en los mercados, algo a lo que Duda restó importancia.

La reacción de los mercados, dijo Duda, "no es un factor significativo que pueda afectar al estado de nuestras economías".

"Qué resultados veremos, bueno, eso lo veremos en el futuro, cuáles serán los resultados para Estados Unidos, cuál será el impacto para Europa, y veremos cómo daremos forma a nuestras relaciones, especialmente las económicas, pero también las políticas", añadió antes de destacar la importancia del tradicional vínculo entre Europa y Estados Unidos.

"El vínculo euroatlántico, no sólo el vínculo relacionado con la seguridad militar, sino también el vínculo económico, es la base de la seguridad, no sólo de la seguridad europea, sino también de toda la zona euroatlántica, lo que significa, en gran medida, la seguridad global", declaró.

"Creo que tanto a Europa como a Estados Unidos les interesa asegurarse de que cuidamos estas relaciones", concluyó. EFE