Polonia asegura que EE.UU. no retirará sus tropas del país tras anuncios de reubicación

Cracovia (Polonia), 8 abr (EFE).- El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró categóricamente este martes que las tropas estadounidenses que se dedican a transportar ayuda militar a Ucrania permanecerán en Polonia, en referencia a los planes anunciados hoy por Washington sobre la reubicación de su destacamento desde la base polaca de Jasionka (este).

En una conferencia de prensa en Varsovia, el ministro polaco enfatizó que los militares estadounidenses "serán desplegados en otras bases en el territorio de Polonia" y confirmó que "la decisión (...) fue, por supuesto, acordada con nosotros, que indicamos las bases donde podemos aceptar a esos soldados estadounidenses".

El mando estadounidense para las tropas desplegadas en Europa y África, el USAREUR-AF, explicó en un comunicado hecho público hoy que "esta reubicación planificada es parte de una estrategia más amplia para optimizar las operaciones militares estadounidenses, mejorar el apoyo a los aliados y socios y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia".

El comandante de USAREUR-AF, el general Christopher Donahue, señaló que "después de tres años en Jasionka, existe la oportunidad de reajustar nuestra presencia y ahorrar a los contribuyentes estadounidenses decenas de millones de dólares al año".

La base aérea de Jasionka, cerca de Rzeszów, a unos 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana, se ha convertido, desde que comenzó la guerra de Ucrania, en el centro neurálgico de la recepción y expedición de material militar aliado hacia Ucrania.

Se estima que actualmente el 95 % del transporte de ayuda, tanto humanitaria como militar, pasa por Polonia, y gran parte de esa ayuda tiene a Jasionka y a la cercana ciudad de Rzeszów como principal centro logístico.

Debido a su importancia, esa base aérea ha contado con una sólida infraestructura de protección, como baterías de misiles Patriot estadounidenses.

Con el cambio anunciado este martes por Washington, la OTAN y otros aliados, como Noruega y Alemania, que han desplegado allí sistemas de defensa antiaérea, deberán asumir una mayor responsabilidad en la protección de Jasionka.

Por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, que se encuentra de visita oficial en Estonia, comentó al respecto que "el traslado del personal y el equipo militar estadounidense desde el aeropuerto de Jasionka no es una retirada de tropas", si bien mencionó que no podía explicar la situación "en detalle" y no sabía si la reubicación se estaba implementando ya en este momento. EFE