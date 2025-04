ONG vincula la muerte de 5 niños con cólera en Sudán del Sur a recortes de ayuda de EEUU

El Cairo, 9 abr (EFE).- Save the Children denunció este miércoles la muerte de cinco niños con cólera en Sudán del Sur mientras caminaban en busca de ayuda tras el cierre de las instalaciones médicas más cercanas a su hogar debido a los recortes de la ayuda internacional por parte de los EE.UU.

Según la organización humanitaria, los niños, acompañados de tres adultos que también fallecieron, caminaron desde una "zona remota del condado de Akobo" -donde los casos de cólera incrementaron en un 44 % entre los menores de 18 desde mediados de febrero-, con el objetivo de llegar a la capital de la región, donde se encontraba el centro médico más cercano.

Save the Children lamentó que estos niños "podrían haber sido atendidos en uno de los 27 centros de salud establecidos y apoyados por Save the Children" en la zona y que ofrecían "atención médica gratuita y vital para enfermedades como la desnutrición y el cólera".

De esos centros, siete están cerrados y los 20 restantes sólo operan parcialmente debido al recorte de la financiación internacional, dijo la organización.

“Desde los recortes, la comunidad está sufriendo mucho; no tenemos buenos medicamentos. Vemos a los pacientes sufrir y no podemos ayudarlos. Solo podemos derivarlos, sabiendo que es difícil para muchos llegar al hospital en la ciudad a tiempo", lamentó el trabajador comunitario de salud que colabora como voluntario, Micheal en la nota emitida por la ONG.

“Estoy enferma. Me duele el estómago y no puedo moverme. Dijeron que puedo ir al hospital en la ciudad, pero estoy débil y está lejos. Cuando Save the Children se fue, perdimos la esperanza", declaró a la organización una enferma de cólera de 24 años.

En este sentido, Save the Children explicó que el grupo de menores y adultos que murieron caminó bajo un sol abrasador, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, sin acceso a agua potable, sombra ni medicamentos", detalló la ONG.

Según explicó a EFE la organización, fueron los propios familiares de las victimas quienes denunciaron sus fallecimientos.

La situación sanitaria se acentúa debido a las tensiones nacionales (que "amenazan con sumir al país nuevamente en el conflicto"), explicó la ONG, que añadió que los desastres naturales como inundaciones también contribuyen a agudizar la crisis, ya que devastan cultivos y contribuyen a intensificar la inseguridad alimentaria de la población.

Sudán del Sur fue escenario de un lustro de guerra que provocó la muerte de unas 400.000 personas y que terminó con un acuerdo de paz en 2018, un pacto (sin implementar) que sirvió para repartir el poder entre el Gobierno y la oposición, y que actualmente corre peligro por nuevas hostilidades entre las partes.

"Debemos hacer todo lo posible para evitar que estas muertes vuelvan a ocurrir. El primer paso es garantizar que las tensiones actuales en el país no escalen aún más. Los niños y las familias en Sudán del Sur necesitan paz y estabilidad para que Save the Children y otras organizaciones puedan responder a este desafío emergente" urgió el director nacional de la ONG en Sudán del Sur, Chris Nyamandi. EFE