Netanyahu promete eliminar "rápidamente" las barreras comerciales a los productos estadounidenses

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido desde Washington, donde se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminar "el déficit comercial con" este país y las barreras comerciales impuestas "innecesariamente" a los productos estadounidenses, después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara la semana pasada un arancel del 17 por ciento a todos los bienes procedentes de Israel.

El jefe del Ejecutivo israelí ha asegurado al mandatario estadounidense que "eliminaremos el déficit comercial con Estados Unidos", un extremo que pretende cumplir "rápidamente" alegando que "creemos que es lo correcto".

"También eliminaremos (...) diversas barreras comerciales que se han impuesto innecesariamente. Creo que Israel puede servir de modelo para muchos países que deberían hacer lo mismo", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios por la oficina de Netanyahu.

El primer ministro israelí ha asegurado que es "un defensor del libre comercio" pero "este debe ser justo", ha declarado antes de reiterar que "eliminaremos los aranceles rápidamente".

Por su parte, Donald Trump ya ha dicho desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que "tal vez no" reducirá los aranceles impuestos a Israel porque ya dan a este país "4.000 millones de dólares al año", esto es, unos 3.654 millones de euros, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Bueno, estamos hablando de todo un nuevo comercio - tal vez no, tal vez no. Ahora, no olvides que ayudamos mucho a Israel. Sabes, le damos a Israel 4.000 millones de dólares al año. Eso es mucho. Enhorabuena, por cierto. Eso está muy bien. Pero le damos a Israel miles de millones de dólares al año. Es uno de los más altos... damos mucho dinero a los países", ha señalado.

Netanyahu ha sido el primer líder extranjero en discutir en persona con Trump el impacto de los aranceles del 17 por ciento que este último ha impuesto a Israel como parte de la guerra comercial que Washington ha declarado a la comunidad internacional. El gravamen cogió al primer ministro israelí bastante desprevenido, según las fuentes del diario 'Times of Israel', dado que Estados Unidos es el socio comercial más importante de país.