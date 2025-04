Mariona Caldentey: "Este resultado nos da confianza, pero es solo un partido y queda mucho"

La internacional española Mariona Caldentey ha asegurado que el 7-1 de este martes ante Portugal en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones les da "confianza" para los dos partidos que restan, y ha advertido de que todavía "queda mucho" para la Eurocopa, además de afirmar que si consiguen "mantener este nivel" tendrán "opciones de quedar primeras".

"Lo que está claro es que este resultado nos da confianza a nosotras como equipo. Entiendo que es un resultado que llamará la atención al resto de equipos, pero al final es solo un partido y queda mucho. Lo que hay que hacer es seguir", señaló tras el encuentro en ABANCA Balaídos. "Igual muchos equipos se conformarían con ganar, pero yo creo que eso es lo que nos diferencia un poco de esto, que es cómo lo queremos hacer. Ahora nos vamos a casa y lo que tenemos que hacer cuando volvamos es intentar repetir lo hoy", añadió.

En este sentido, explicó que "sabe bien ganar y hacerlo así, con la grada así". "Es una noche feliz para todo el mundo y si Inglaterra no gana, todavía mejor, pero quedan dos partidos. Lo que está claro es que si conseguimos mantener este nivel, tendremos opciones de quedar primeras", advirtió.

"Nosotras siempre queremos salir a ganar, siempre queremos ser verticales, siempre queremos estar finas y fluir, pero jugar en un estadio que está tan bien ayuda y suma. Esa es nuestra mentalidad siempre; hay días que sale mejor, días que sale peor, pero es siempre lo que queremos. Meter tres goles en 15 minutos es lo ideal y lo que buscamos aunque no siempre se dé", continuó.

Todo en un partido en el que ha hecho "calor, sobre todo la primera parte". "Decíamos que parecía casi verano. Pero cuando nuestro juego fluye, sabemos que eso desgasta mucho a las rivales, porque es difícil quitarnos el balón. Y si encima conseguimos ser verticales, no es fácil aguantarlo 90 minutos y 180, todavía menos. Allí no estuvimos finas, pero ganamos, y hoy lo hemos hecho todo", subrayó.

La jugadora del Arsenal asumió este martes un papel más retrasado, integrante el centro del campo de España. "Yo espero que no me comparen con Patri -Guijarro-, porque ahí tendría ganas de perder. En mi equipo ahora mismo estoy jugando más retrasada y más en medio. Lo que siempre digo es que quiero jugar, cuanto más registros pueda tener, mejor será para mí y mejor será para el equipo, así que estoy muy contenta por eso", reconoció.

También valoró el hecho de que el once inicial haya estado formado íntegramente por futbolistas que juegan o han jugado en el Barça. "Somos un bloque general que llevamos mucho tiempo juntas y cuando sale bien, se nota. El otro día era más o menos el mismo equipo y no fluyó así, al final son muchas cosas y no siempre nos sale como queremos. Jugamos de memoria, nos conocemos mucho y eso es bueno para el equipo", expuso.

"Pero esto no es ni Barça ni Madrid, esto es la selección, y lo que tenemos que hacer es intentar explotar las virtudes de cada una. Athenea es un perfil muy diferente y también muy necesario, y cuando sale y hace su juego, también nos da mucho", prosiguió.

Por último, Mariona se mostró satisfecha con la acogida de la afición en Galicia. "Lo de estos días aquí en Vigo ha sido increíble, creo que la RFEF ha hecho un buen trabajo de promoción y la gente ha respondido. Esperemos que esta sea ahora la exigencia y que sigamos llenando los estadios así. Espero que se lo hayan pasado bien y que hayan disfrutado con nosotras", concluyó.