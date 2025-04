La mitad de los brasileños cree que Bolsonaro debe ir a prisión por la trama golpista

São Paulo, 8 abr (EFE).- Un 52 % de los brasileños considera que el expresidente de su país Jair Bolsonaro debe ir a prisión por la supuesta trama golpista contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Slva, según una encuesta publicada este martes en el diario Folha de São Paulo.

El sondeo, elaborado por la firma Datafolha, apunta que otro 42 % cree que el líder ultraderechista no tiene que ser encarcelado, mientras que el 7 % no supo qué responder.

No obstante, un 52 % de los entrevistados pronostica que Bolsonaro no acabará entre rejas, frente al 41 % que prevé ese escenario en el futuro, mientras que el 7 % restante no respondió.

Los resultados de la encuesta, que tiene un margen de error de dos puntos, se extrajeron a partir de 3.054 entrevistas a personas con más de 16 años en 172 municipios de Brasil, entre el 1 y el 3 de abril.

Bolsonaro, de 70 años, será juzgado en la Corte Suprema, en una fecha aún por determinar, bajo la acusación de haber "liderado" un complot golpista para anular el resultado de las elecciones de 2022, que perdió frente a Lula, y mantenerse en el poder.

El ex jefe de Estado (2019-2022) ha reconocido públicamente que discutió con la cúpula militar de entonces decretar el estado de sitio o de excepción porque sintió que la Justicia Electoral le perjudicó en los comicios y favoreció a Lula.

La Fiscalía General, sin embargo, sostiene que Bolsonaro maniobró para imponer un "proyecto autoritario de poder" en el país, con el apoyo de varios de sus antiguos ministros y militares de alto rango.

La trama golpista, según las investigaciones, incluía planes para asesinar al presidente Lula y a otras altas autoridades, y concluyó con los ataques perpetrados por centenares de seguidores de Bolsonaro contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema el 8 de enero de 2023.

Bolsonaro, quien se declara víctima de una "persecución judicial", encabezó el domingo pasado una manifestación en la Avenida Paulista, en São Paulo, a la que acudieron unas 45.000 personas para pedir al Congreso una amnistía para los condenados por el intento de golpe. EFE