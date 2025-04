Jota Peleteiro, arropado por Ajla Etemovic tras su tenso reencuentro con Jessica Bueno

En medio del huracán mediático que ha protagonizado en las últimas semanas debido al enfrentamiento que mantiene con la madre de sus dos hijos, Jessica Bueno, Jota Peleteiro ha dado la cara públicamente en el plató de '¡De Viernes!' y se ha enfrentado cara a cara con su exmujer por la manutención que se comprometió a pasar a sus pequeños cuando se separaron y con la que, según la andaluza, no está cumpliendo.

Un tenso reencuentro en el que la modelo mostró pruebas de las cantidades que ha dejado de pagar su exmarido desde que la dejó en octubre de 2022, y en el que ambos dejaron claro que llegar a un acuerdo amistoso es imposible, por lo que próximamente se verán las caras en los tribunales.

Algo que parece no haber importado a Peleteiro, que en estas imágenes que no habían visto la luz hasta ahora y que corresponden a los momentos posteriores a su entrevista, se le ve sonriente y relajado, satisfecho por haber podido defender su versión frente a una Jessica que perdió los nervios en varias ocasiones, principalmente cuando su exmarido la acusó de estar 'obsesionada con destruirle' y de no prestar a sus hijos la atención que debería.

Inseparable de su actual mujer Ajla Peleteiro -de soltera Etemovic-, con la que ha recuperado la ilusión después de tocar fondo tras su dramática separación de la sevillana, y con la que tiene un hijo en común de seis meses de edad, Mansour Malik, Jota abandonaba las instalaciones de Mediaset mostrando su lado más caballeroso al llevar el bolso de su pareja en la mano mientras la modelo caminaba con una sonrisa de oreja a oreja a pocos metros de él.

A pesar de que hasta ahora no se había metido de lleno en la guerra que Jota tiene contra Jessica, Ajla no dudó en irrumpir en el plató de '¡De Viernes!' en directo para dar la cara por el exjugador y dejar claro que no tiene nada que ver con lo que la ex de Kiko Rivera ha contado de él y de su faceta de padre.

"Estoy sufriendo por la imagen que se está dando de él y no es real. Las personas cambian. No es mi guerra, yo lucho por mi familia y mi marido, que es un padre magnífico que cuida de sus hijos y del mío. Conozco a padres que de verdad no son bueno padres y este hombre ama a sus hijos y sus hijos lo aman a él" defendía la serbia, demostrando que es el mayor apoyo de Peleteiro en estos momentos tan complicados.