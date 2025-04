Gitanos de Portugal piden que discriminación se considere racismo y sea castigada por ley

Lisboa, 8 abr (EFE).- El vicepresidente de una de las principales asociaciones gitanas de Portugal 'Letras Nómadas', Bruno Gonçalves, pidió este martes en declaraciones a EFE que "el antigitanismo se considere como una forma de racismo" y que se castigue por ley "como ya se consiguió en España".

Cuando hoy se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, Gonçalves explicó que la discriminación contra su comunidad está "normalizada" en Portugal.

"En España están celebrando la llegada de los gitanos hace 600 años, mientras que en Portugal, para que se hagan una idea, compartimos varios 'posts' en las redes sociales y noticias en la prensa y ya he leído cosas como que 'nuestros hijos deberían ser asesinados al nacer", lamentó.

Pese a no querer generalizar y admitir que esos son comentarios de algunos individuos, Gonçalves opinó que "Portugal no es el país de costumbres suaves que la gente aprecia", sino que cada vez va a peor en lo que respecta al trato a la comunidad gitana.

"Yo no me acuerdo, y tengo 49 años, de haber sufrido tanto acoso en mi vida como en los últimos cinco años desde la llegada del partido de ultraderecha", indicó el responsable de 'Letras Nómadas' en referencia a la formación extremista Chega, que fue la tercera fuerza en el Parlamento luso disuelto en marzo, con 50 diputados.

De cara a las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo, Gonçalves insta a los partidos a aprobar una Estrategia Nacional: "Todos los países de Europa tienen comunidades gitanas con un plan estratégico aprobado y Portugal lleva dos años sin aprobar esa estrategia nacional", denunció.

Consideró que ese plan supondría una inversión y podría contribuir a mejorar la situación de los gitanos en ámbitos como la educación.

Criticó a los partidos de centroderecha -el Gobierno en funciones del primer ministro Luís Montenegro es de este signo- por "no querer saber de diversidad, no querer saber de interculturalidad, no querer siquiera saber" y afirmó que los Ejecutivos de centroizquierda son "más sensibles" sobre esta problemática.

Según datos de junio pasado del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso, unas 47.500 personas residentes en Portugal con edades comprendidas entre los 18 y los 74 años se identificaban en 2023 como gitanas y más de la mitad, el 51,3 %, dijo haber sufrido discriminación en algún momento de su vida, un porcentaje superior al de la totalidad de la población en territorio luso, el 16,1 %. EFE