Esperanzas de acuerdos comerciales impulsan rally bursátil

(Bloomberg) -- El mercado bursátil experimentó su mayor repunte desde noviembre de 2022, después de un desplome que borró billones de dólares del valor de las acciones, y los bonos caían luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señalara que existe potencial para acuerdos ventajosos con importantes socios comerciales.

Las acciones se recuperaban en forma generalizada, y el S&P 500 se disparaba un 3,5% y se alejaba del umbral de un mercado bajista. Si bien no hay consenso sobre si las acciones tocaron fondo o están cerca de hacerlo, el repunte brinda cierto alivio a los inversionistas golpeados por las intensas fluctuaciones. Los bonos del Tesoro estadounidense descendían después del día más turbulento desde el peor momento de la pandemia en marzo de 2020.

El presidente Donald Trump dijo que las perspectivas de un acuerdo comercial con Corea del Sur “parecían buenas”, mientras que Bessent señaló que “Japón va a tener prioridad” en una larga lista de naciones que buscan persuadir a EE.UU. para que retire los llamados aranceles recíprocos.

Mientras las naciones extranjeras apelan a Washington para negociar tras los fuertes aranceles impuestos por Trump, varios en Wall Street dicen que las posibilidades de que el mercado de valores produzca un repunte táctico han aumentado tras la reciente ola de ventas.

En Bespoke Investment Group, los estrategas dicen que, aunque las últimas noticias sobre los aranceles no significan que se vayan a cerrar acuerdos, al menos se están manteniendo conversaciones, lo que permite ganar algo de tiempo para una pausa en las ventas.

“Parece que estábamos muy sobrevendidos y hay esperanza de que las cosas se calmen a partir de ahora”, señaló Sameer Samana, del Wells Fargo Investment Institute. “Seguiremos siendo cautelosos a corto plazo”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 sube un 3,4% a las 9:56 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 sube un 3,7%El Dow Jones Industrial Average sube un 3,4%El Stoxx Europe 600 sube un 3,4%El índice MSCI World sube un 3,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cae un 0,3%El euro sube un 0,3% hasta US$1,0940La libra esterlina sube un 0,5% a US$1,2790El yen japonés sube un 0,4% a 147,25 por dólar

Criptomonedas

bitcóin sube un 1,2% a US$79.892,59ether cae un 0,2% a US$1.567,33

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanza cinco puntos básicos hasta el 4,24%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanza cinco puntos básicos hasta el 2,66%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanza tres puntos básicos hasta el 4,64%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate sube un 0,7% a US$61,10 el barrilEl oro al contado sube un 0,9% a US$3.010,22 la onza

