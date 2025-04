Ceremonia de Adoración a los Ancestros del Emperador Amarillo: Los Chinos Globales Reunidos para Fortalecer el Consenso de la Civilización

ZHENGZHOU, China, 7 de abril de 2025

ZHENGZHOU, China, 7 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- El 31 de marzo de 2025, se celebró en Xinzheng, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, la Ceremonia de Adoración a los Ancestros del Emperador Amarillo en el Año de Yisi. Los chinos del mundo se reunieron en la ciudad natal del Emperador Amarillo para orar por el rejuvenecimiento nacional y compartir las esperanzas comunes de la paz mundial. La gran ceremonia tuvo como tema "Misma Raíz, Mismo Ancestro, Mismo Origen", rindiendo homenaje al Ancestro de la Civilización China.

"El Emperador Amarillo marca el comienzo de la civilización china. Una serie de descubrimientos arqueológicos han confirmado que la era del Emperador Amarillo abarcaba desde el origen hasta la formación inicial de la civilización", explicó Wang Wei, ex-presidente de la Sociedad Arqueológica China y director del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Henan.

Chen Linchun, director responsable de la Ceremonia de Adoración a los Ancestros, declaró que la ceremonia contiene los códigos de la civilización de Henan: la Ciudad Antigua de Zheng-Han fue la capital de los estados de Zheng y Han durante los períodos de Primavera y Otoño y de los Reinos Combatientes. Los diseños de vestuario para la ceremonia de este año se inspiraron en estilos de los períodos Zhou del Oeste, Primavera y Otoño y Reinos Combatientes; mientras que la música ceremonial y las actuaciones de danza se coreografiaron en base a tallas de piedra, murales y relieves desenterrados en los sitios arqueológicos de Henan. "Respecto a las innovaciones, todas se basaron en la evidencia histórica y cultural", explicó.

La Ceremonia de Adoración a los Ancestros sirve como un vínculo espiritual que une a la nación china. Wen Shanan, Secretario General de la Asociación de Intercambio Cultural China-Tailandia y Presidente de la Asociación del Clan Wen de Tailandia, dijo: "Como chinos en el extranjero, hemos estado promoviendo el intercambio entre personas de los dos países, y hemos tenido en cuenta que Henan es nuestra raíz ancestral".

Dato' Seri Ang Lai Hee, un chino malasio de cuarta generación, asistió a la Ceremonia de Adoración a los Ancestros. Durante mucho tiempo se ha comprometido a proteger el patrimonio de la cultura del Emperador Amarillo en Malasia.

Jason Dane Castleton, un amigo estadounidense, se conmovió profundamente cuando vio la ceremonia. "Tal cultura china es realmente increíble", exclamó.

Recientemente, se han celebrado ceremonias de adoración paralelas en Sydney, San Francisco, la Región Administrativa Especial de Hong Kong y otras ciudades globales. A medida que las comunidades chinas globales rendían homenaje a su ancestro común, no solo se reconectaron con las raíces de la civilización china, sino que también construyeron puentes para el diálogo entre civilizaciones.

Durante el evento, la Estación de Radio y Televisión de Zhengzhou colaboró con casi cincuenta medios de comunicación en chino de todo el mundo para transmitir la ceremonia de adoración de a los ancestros y compartir este momento significativo con una audiencia mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2658215/iMAGE1.jpg

