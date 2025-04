Caos arancelario empeorará volatilidad cambiaria “demencial”

(Bloomberg) -- Los operadores de divisas se preparan para un empeoramiento de la turbulencia en los mercados de divisas a medida que una creciente guerra comercial sacude el orden económico mundial.

El dólar y sus pares se han visto sacudidos por algunas de las oscilaciones de precios más bruscas desde la crisis financiera de 2008, mientras los mensajes contradictorios sobre aranceles del presidente Donald Trump mantienen a los mercados en vilo. Los volúmenes de opciones alcanzaron un récord la semana pasada y la incertidumbre en torno a la guerra comercial ha aumentado las expectativas de volatilidad durante el próximo mes a un máximo de dos años.

“La volatilidad en el mercado de divisas ha sido completamente demencial”, escribió en una nota Brent Donnelly, presidente de Spectra FX Solutions LLC. “Tuvimos una de nuestras mejores semanas en cuanto a operaciones, con volúmenes gigantescos y todo el mundo haciendo de todo”.

El mercado de divisas, que mueve US$7,5 billones al día, despertó de golpe tras un largo periodo de calma. El aumento de la volatilidad desde la reelección de Trump ha hecho que el mercado sea más rentable, lo que ha llevado a empresas como Optiver y Citigroup Inc. a expandir sus equipos de negociación. Esto parece haber ocurrido en el momento oportuno, ya que los últimos titulares sobre aranceles están provocando movimientos extraordinarios.

El dólar registró la peor caída intradía desde 2009 la semana pasada, seguida al día siguiente por un desplome del dólar australiano similar a su venta masiva de 2008. Si las opciones de divisas sirven de guía, los operadores deberían acostumbrarse a este nivel de caos.

La demanda de derivados que pagan si las divisas se mueven más allá de sus rangos recientes está aumentando. Los llamados 10-delta flies, una forma popular de cobertura para movimientos bruscos en ambos sentidos, han subido a máximos de tres años en el euro, el dólar australiano y el franco suizo. En la libra y la corona noruega alcanzaron sus niveles más altos en dos años.

Giro en el mercado

Los operadores utilizan una gran variedad de factores para evaluar estos tipos de cambio, desde las diferencias entre las tasas de interés y los déficits hasta las perspectivas de riesgo y el posicionamiento del mercado. La guerra comercial amenaza ahora con trastocar las relaciones económicas y la política monetaria de maneras difíciles de predecir.

Aunque otros mercados también han experimentado grandes oscilaciones en los últimos días —con una elevada volatilidad en los futuros de las acciones del S&P 500 que puede persistir durante meses—, se ha producido un cambio significativo en la dinámica de las divisas. La volatilidad cambiaria desde las elecciones estadounidenses está superando a la de las tasas de interés por primera vez en la era pospandémica. En los últimos años, apostar a la baja por la volatilidad era una apuesta más probable.

Ahora, el fuerte aumento de las apuestas tanto en opciones comunes como en opciones más remotas muestra que operadores se están preparando para que las grandes oscilaciones del mercado se conviertan en la norma, y también se están protegiendo contra la posibilidad de movimientos extremos.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Traders Bet ‘Insane’ FX Volatility Will Worsen on Tariff Chaos

