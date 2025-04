Antofagasta espera que bajo gobierno de Trump se reactive proyecto de cobre estancado

(Bloomberg) -- Antofagasta Plc espera que el apoyo del presidente Donald Trump para aumentar la producción estadounidense de minerales críticos la ayude a avanzar con un proyecto de cobre y níquel en Minesota que se ha visto obstaculizado por contratiempos en la concesión de permisos.

Trump, que ha prometido imponer aranceles al cobre importado y ha invocado poderes de emergencia para impulsar la capacidad de EE.UU. de producir minerales críticos, ofrece a la empresa chilena una vía para avanzar en un proyecto cuyos arrendamientos fueron cancelados durante la administración Biden para proteger la cuenca hidrográfica local.

La administración estadounidense quiere acelerar la concesión de permisos y dar prioridad a la producción en terrenos federales en respuesta a la preocupación de larga data de que China controla de manera abrumadora el procesamiento de algunos de los minerales críticos más importantes. El gobierno anterior también paralizó la mina de cobre Resolution en Arizona, que según el copropietario Rio Tinto Group podría abastecer el 25% de las necesidades estadounidenses de este metal rojo.

“Esperamos que haya un entorno mucho más acogedor y amigable para nuestro proyecto”, dijo el lunes el presidente ejecutivo de Antofagasta, Iván Arriagada, en una entrevista en Santiago.

La empresa controlada por la familia más rica de Chile también está dispuesta a atraer a un inversor estadounidense en lo que sería su primera operación fuera de su país de origen, dijo Arriagada, que declinó comentar si había mantenido alguna conversación.

“Asociarse a nivel local siempre es positivo desde el punto de vista de la comprensión del entorno empresarial local”, dijo. “Así que es algo que estaríamos muy abiertos a considerar”.

El proyecto Twin Metals Minnesota, de más de US$1.000 millones, que también contiene cobalto y metales del grupo del platino, está actualmente inmerso en un litigio en un tribunal federal.

Hay otras posibles minas en la misma zona de Minesota, como Newrange, una empresa propiedad de Teck Resources Ltd. y Glencore Plc a la que se le revocó el permiso de agua en 2023.

“Sin duda, vemos un interés común de todos los que están en esa región por poder avanzar en la agenda de los proyectos de producción de cobre allí”, sostuvo Arriagada.

