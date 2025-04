(AMP) Gobierno promete a Junts dar las ayudas por aranceles según exportaciones y que Cataluña reciba un 25%

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha anunciado este martes un acuerdo con el Gobierno para que las ayudas de 14.100 millones de euros anunciadas por el Ejecutivo para contrarrestar los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se distribuyan a las autonomías en función de su peso en las exportaciones al país norteamericano, de modo que Cataluña percibirá el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros.

Cruset ha explicado ante los medios de comunicación que el decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros con esas ayudas por los aranceles estadounidenses a los productos europeos no contemplaba como se desplegarían los recursos económicos a las diferentes comunidades autónomas, algo que para Junts era una "línea roja".

Después de "intensas" negociaciones con el Ministerio de Economía que han concluido este mismo martes por la mañana, el diputado catalán ha confirmado que el Ejecutivo se ha comprometido a incluir en el decreto de ayudas por los impuestos de Trump que estas se distribuyan a las autonomías en función de lo que aportan en términos de exportaciones.

Aunque no niegan lo que ha explicado el diputado de Junts, fuentes del Ejecutivo matizan que en ningún caso se va a producir una situación de competencia autonómica en las ayudas distribuidas, pues estas son a demanda de las empresas que las necesiten y en el caso de que no fueran suficientes se elevarían, algo que el Gobierno no cree que suceda. En concreto, explican que Cataluña percibirá ese 25% porque sus empresas exportan ese porcentaje a Estados Unidos.

COMPARECENCIA DE CUERPO CADA TRIMESTRE

Además de este punto, Josep Maria Cruset ha explicado que también se ha acordado que el Gobierno deberá remitir trimestralmente al Congreso un informe en el que se desglose esa territorialización de los recursos, además de la comparecencia del ministro Cuerpo en la Comisión de Economía para rendir cuentas. En ese informe que se presentará cada trimestre, también se incluirán las empresas beneficiadas por las ayudas, según ha detallado Cruset.

Asimismo, se ha incluido una disposición en el decreto para que la asignación de esos fondos a las empresas no se realice en función de criterios "políticos" o "arbitrarios". A su vez, Cruset ha confirmado que habrá una mesa de trabajo continuada entre Generalitat y Gobierno central para evaluar la evolución de estos fondos.