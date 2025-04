Álex Ghita confirma que ha demandado a Adara Molinero

En un discreto segundo plano desde que terminó 'GH Dúo', Álex Ghita ha reaparecido en el estreno del documental del Mago Pop y nos ha contado la última hora de su guerra contra Adara Molinero, confirmando que ha emprendido medidas legales contra su exnovia por tacharle de "despejo humano" después de recordar su historia de amor durante su paso por el reality de Mediaset.

"De esa persona no sé nada. Desde que terminó mi experiencia en la casa, ahí me encontré con una serie de injurias, calumnias que ahora están en manos de profesionales de la justicia y con el tiempo todo se aclarará" ha anunciado, dejando en el aire si su próximo encuentro con la concursante de realities será en un juzgado.

Y es que aunque asegura que él ha pasado página, que Adara ha sido solo "una etapa e mi vida" y que le desea "lo mejor, que progrese y ya está", no ha podido pasar por alto todo lo que dijo sobre él y sobre la relación que mantuvieron durante 9 meses cuando él entró en 'GH Dúo': "Me han afectado a mí, a mi entorno más cercano, a clientes, a mucha gente que se ha llevado por delante matando moscas a cañonazos. Eso no se puede hacer. Yo en ningún momento le he faltado al respeto".

"Las relaciones se acaban, pero hay que saber irse con dignidad" ha sentenciado, dejando claro que él lo único que ha hecho ha sido "defenderme de los ataques que iba recibiendo por su parte, por aire, tierra y mar, vamos, porque me venían por todos lados".

"Creo que perdió completamente los papeles y se le fue de las manos porque una persona con la que has convivido tanto, que tenga que decir mentiras, injurias, mirando al otro lado, ni siquiera mirándote a la cara. No puedes actuar con esa maldad cuando yo nunca le he faltado el respeto. Pero bueno... pasamos página. De verdad que le deseo lo mejor, pero de corazón. Y está en manos de eso, de los profesionales" ha repetido, dejando el tema en manos de la Justicia para que decida si Adara vulneró su derecho al honor o no.

Cambiando de tema, en su día Álex Ghita fue entrenador personal de Alejandra Rubio y, como nos ha contado, "la chavala tuvo un gran progreso conmigo, cada vez que venía se lo tomaba muy en serio". "Con la alimentación no era tan disciplinada, intentábamos sumar un poquito más de calorías a su dieta y no me hacía mucho caso, pero el tema del entrenamiento sí se lo tomaba muy en serio" ha recordado, afirmando que "se dejaba aconsejar" y que durante las sesiones "lo daba todo, muy amable, puntual y nunca me dejaba tirado, eso es importante".

Y tras las críticas que ha recibido Terelu Campos en los últimos días por "altiba" y "soberbia", el personal training ha salido en defensa del mediático clan: "A los que conozco de la familia son unos más. No me ha dado esa impresión para nada. Todo lo contrario, yo creo que tienen menos aire de superioridad que gente que simplemente han pasado por la pantalla en ocasiones contadas y se lo tienen mucho más creído. Alejandra e incluso el primo José María Almoguera -con el que coincidió en 'GH Dúo'- también chapó, un tío diez".