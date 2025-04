Al menos 3.550 personas han muerto por el terremoto en Birmania, según la junta militar

Bangkok, 8 abr (EFE).- Al menos 3.550 personas perdieron la vida a raíz del terremoto de magnitud 7,7 que azotó hace once días Birmania (Myanmar), indicó este martes la junta militar, mientras un temporal de lluvias dificulta las labores de emergencia.

En su última actualización de cifras, el régimen castrense que tomó el poder mediante un golpe de Estado en febrero de 2021 también indica que 4.814 personas resultaron heridas y 160 permanecen desaparecidas.

Los equipos de Bomberos, apoyados por rescatistas procedentes de China y Rusia, han logrado rescatar a 653 supervivientes, recoge este martes el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares desde la sublevación.

La asistencia humanitaria continúa llegando al país. El lunes un cargamento de 47 toneladas enviado por China y Malasia llegó a los aeropuertos de Rangún, la ciudad más poblada y poco afectada por el sismo, y Naipyidó, la capital fundada en 2005 por los militares.

El terremoto fue registrado poco después del mediodía del 28 de noviembre, a una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó cerca de las ciudades de Sagaing y Mandalay, ambas muy afectadas por el desastre.

Miles de víctimas duermen en la calle por el derrumbe de sus hogares o por miedo a regresar a estos, ante las réplicas que continúan agitando la zona.

El diario oficialista publica este martes una advertencia sobre el temporal de lluvia que golpea la región central del país, justo donde las consecuencias del terremoto son más devastadoras, y que proseguirá hasta el miércoles.

Las precipitaciones, que comenzaron el viernes, están dificultando las tareas de emergencia debido a que amenazan con derrumbar edificios inestables debido a la acumulación de agua o al causar el hundimiento del terreno, entre otros factores, y la propagación de enfermedades.

Naciones Unidas estima en un informe que hay unas 17 millones de personas afectadas por el sismo, incluidos 9 millones especialmente damnificados cerca del epicentro, en 57 municipalidades.

Las tareas de emergencia y el reparto de ayuda humanitaria también se ha visto dificultado por los conflictos armados a lo largo del país entre el Ejército y grupos opuestos a la junta golpista. EFE