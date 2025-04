VÍDEO: Díaz condiciona las ayudas a empresas por los aranceles de Trump a que no despidan ni se descolocalicen

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo protegerá "con toda la contundencia" al tejido productivo del impacto de la política arancelaria de Estados Unidos, pero "no de manera incondicional", pues las ayudas a las empresas afectadas, ha explicado, estarán condicionadas a que mantengan el empleo, no despidan y no se deslocalicen, como ya se hizo en anteriores crisis.

"Las vamos a apoyar para algo fundamental, que es mantener el tejido productivo, pero tenemos que tener premisas claras y la primera de ellas es que, en este momento de incertidumbre, no se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos. Esto quiere decir que si las empresas lo precisan, se van a acoger a los mejores mecanismos de protección social que son los ERTE y el mecanismo Red, pero lógicamente no se puede despedir a nadie", ha señalado.

Además de no poder recortar plantilla y mantener así el empleo, las empresas que reciban ayudas públicas no podrán deslocalizarse, según ha insistido la ministra durante su intervención en el acto 'Un Perte al servicio de las personas y el planeta. Proyectos inspiradores para transformar el futuro' celebrado en la Fundación ONCE.

"El compromiso desde el Ministerio de Trabajo es, por supuesto, no garantizar los recursos y la protección del tejido productivo y del empleo, pero con condicionalidad, lo que es de sentido común. Nadie entendería que salváramos a las empresas para que a la vez les permitamos despedir a la gente trabajadora en nuestro país. Y nadie entendería que si alguien deslocaliza un sector productivo recibiera ayudas", ha declarado.

Díaz ha indicado que, con estos condicionantes, ya utilizados por ejemplo durante la pandemia, lo que se pretende es que "no se ajusten el cinturón los de abajo". "No van a ser los que menos tienen quienes paguen los platos rotos de los designios de la Administración Trump", ha advertido.

Para la ministra de Trabajo, los aranceles anunciados por Estados Unidos no solamente son "un error económico", sino también "una auténtica barbaridad que está provocando ya auténticas turbulencias en todas las Bolsas del mundo".

"Estamos viviendo momentos muy duros. Sus consecuencias no son abstractas. Las consecuencias de las crisis afectan directamente a nuestras vidas, a nuestras comarcas, a nuestras comunidades, a nuestras cooperativas, a nuestras ganaderas, a nuestros agricultores, a todo el tejido del conjunto del mundo", ha denunciado.

PIDE CONCENTRAR LA RESPUESTA A TRUMP EN LAS TECNOLÓGICAS DE EEUU

Díaz ha avisado de que "abrir una guerra comercial, romper los lazos del comercio internacional y avanzar por la senda del proteccionismo es una estrategia que empobrece al mundo entero", empezando por el propio pueblo norteamericano.

"No se trata de proteger la economía, como se nos está diciendo, sino justamente de atacar, que es lo que se está haciendo, la cooperación, de debilitar el multilateralismo, que tenemos que reivindicar más que nunca, pero desde lógicas no neoliberales. Se quieren fracturar nuestras cadenas productivas. Esto es lo que se está intentando hacer desde la administración norteamericana", ha argumentado.

Así, Díaz ha destacado la necesidad de que las contramedidas a la política arancelaria de Trump sean "selectivas y muy precisas". En este sentido, desde Sumar proponen concentrar esta respuesta en las siete grandes tecnológicas norteamericanas (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla y Meta) para minimizar el impacto de los precios que pagan familias y pequeñas empresas.

