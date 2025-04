Verónica Ojeda, exesposa de Maradona, declara el martes en juicio por la muerte del astro

Florencia Pessarini

Buenos Aires, 7 abr (EFE).- La exesposa de Diego Armando Maradona y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda, y el médico perito Mario Schiter declararán este martes en la novena audiencia del juicio que busca esclarecer si siete profesionales de la salud son culpables de la muerte del astro argentino del fútbol, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

En la declaración realizada ante la Fiscalía en 2020, Ojeda dijo que los imputados Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona, y Agustina Cosachov, su psiquiatra, fueron quienes decidieron tratar al ídolo popular en una vivienda de la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires, en vez de en un hospital.

Ojeda también afirmó que Maradona "estaba totalmente desatendido" en aquel domicilio y que la enfermera (Gisela Madrid, otra de las imputadas) solía permanecer en la sala de estar, que "estaba muy alejada de la habitación donde se encontraba Diego".

Y comparó el trabajo de Luque con el de Alfredo Cahe, el médico personal que atendió a Maradona anteriormente.

Ojeda se refirió así a una internamiento domiciliario previo, coordinado por Cahe, en el que su exesposo contaba con la atención de médicos las 24 horas, así como con una ambulancia en la puerta del domicilio e incluso un helicóptero a disposición. Indicó, en relación a los cuidados establecidos por Luque, que dichos cuidados no pudo observalos en la casa de Tigre.

"Puedo decir que desde que Alfredo Cahe dejó de ser su médico de cabecera, su salud comenzó a deteriorarse cada vez más y que incluso no se le brindaba la medicación acorde a su patología", indicó Ojeda.

En las declaraciones brindadas ante la Fiscalía en 2021, que fueron leídas en una audiencia anterior del juicio, el hoy fallecido doctor Cahe dijo que "la actitud de Luque no era normal" y aseguró haberle manifestado al nuevo equipo médico que Maradona debía estar en terapia intensiva, debido a su delicado estado de salud.

Verónica Ojeda fue pareja de manera intermitente de Diego Armando Maradona entre 2005 y 2014. De aquella relación nació Diego Fernando Maradona, ahora con doce años, razón por la cual mantuvieron un contacto cercano durante los últimos años de vida del astro.

También declarará este martes Mario Schiter, otro de los peritos que participaron de la autopsia de Maradona.

El testimonio de Verónica Ojeda, previsto para el pasado jueves, fue aplazado por la disputa que se desató entre dos de las partes querellantes acerca del control y usufructo de la millonaria marca comercial 'Maradona', cuya ilegitimidad se discute en una causa paralela.

Lo más relevante fue la exhibición de un mensaje de audio enviado por Leopoldo Luque al grupo de WhatsApp en el que se comunicaban las novedades médicas a la familia.

En el mensaje reproducido ante el tribunal, Luque dice que "el plan es preparar una internación domiciliaria" y equipar la casa de Tigre: "Una internación domiciliaria seria, bien seria, con personal médico, todo", manifestó.

"Hubo algunos malentendidos con algunos profesionales que querían internarlo en la clínica pero, bueno, ya está, no importa. Quería pedirles si me dan el ok para seguir adelante con este plan", concluye el mensaje de Luque.

En una audiencia anterior se revelaron mensajes de texto intercambiados entre Luque y Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona, en los que el médico agravia con insultos a una de las hijas del futbolista, Jana Maradona, por expresar su voluntad de internarlo en una clínica.

Además de Luque son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE