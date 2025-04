Tesla cae bajo nivel que Lutnick pensó que nunca volvería a alcanzar

(Bloomberg) -- Las acciones de Tesla Inc. ampliaron sus pérdidas en las primeras operaciones del lunes, cayendo por debajo de un precio al que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, predijo que nunca volverían a caer.

Las acciones se desplomaron más de un 10% hasta los US$214,80 en medio de una caída generalizada en los mercados bursátiles mundiales. Lutnick dijo durante una entrevista en Fox News el 19 de marzo, cuando Tesla cerró a US$235,86, que los espectadores deberían comprar las acciones, diciendo que “nunca volverán a estar tan baratas”. El director ejecutivo, Elon Musk, dijo a los empleados de Tesla al día siguiente que debían conservar sus acciones.

La última caída se produce después de que uno de los mayores optimistas de Tesla, el analista de Wedbush Securities Daniel Ives, recortara su precio objetivo de la acción en más de un 40%, arguyendo las políticas comerciales de Trump y una crisis de marca creada por Musk.

Las acciones de Tesla han caído un 50% desde el máximo histórico alcanzado a mediados de diciembre. Las acciones habían subido tras la victoria electoral de Trump, que muchos esperaban que fuera una bendición para la empresa, dada la proximidad de Musk al entonces presidente electo. En cambio, la participación de Musk en controversias políticas tanto en Estados Unidos como en el extranjero ha repelido a algunos compradores de automóviles y ha provocado protestas contra la empresa.

La semana pasada, Tesla informó de entregas de vehículos en el primer trimestre que no cumplieron con las expectativas, que se habían reducido drásticamente, cayendo al nivel más bajo desde 2022. Ryan Brinkman, de JPMorgan Chase & Co., uno de los analistas más pesimistas de Wall Street sobre las acciones, dijo que puede haber subestimado el grado de reacción de los consumidores y el “daño sin precedentes a la marca”.

Varios analistas han rebajado sus estimaciones de ventas y ganancias de Tesla en las últimas semanas, incluso antes de que la empresa informara de las débiles cifras de entrega de vehículos. Y aunque Tesla se considera relativamente aislada de los aranceles del 25% anunciados por Trump sobre los automóviles importados, Musk ha advertido de que la empresa no saldrá ilesa.

“Los aranceles en su forma actual afectarán a Tesla, a la cadena de suministro en general y a su presencia global, que ha sido una clara ventaja a lo largo de los años frente a competidores en ascenso como BYD”, dijo Ives, de Wedbush, en una nota a los clientes el domingo.

La mayor preocupación, según Ives, es la posición de Tesla en China.

Nota Original: Tesla Shares Plunge Below Lutnick’s ‘Never This Cheap’ Level

