Temas del día de EFE Internacional del 7 de abril de 2025 (12.00 GMT)

Madrid/Redaccion Asia/Nueva York.- Los mercados mundiales siguen desangrándose por las medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos y la respuesta china del viernes: los valores asiáticos han sufrido caídas históricas y las europeos sufren recortes en torno al 6 por ciento.

- Se ha enviado información de que el barril del crudo Brent bajó este lunes el 2,25 % en el mercado de Londres y, en apenas tres sesiones, acumula una retroceso de casi el 15 %, por lo que está en el nivel mínimo en los últimos cuatro años.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha vuelto a pedir a la Reserva Federal que baje los tipos de interés, está "abierto" a negociar su política arancelaria solo si sirve para resolver el déficit comercial que tiene su país con las otras naciones, como hace este lunes con Benjamin Netanyahu, el primero que se reúne con él desde el anuncio de aranceles.

- Los ministros responsables de Comercio de la Unión Europea intentan acordar en Luxemburgo las "guías" para indicar a la Comisión Europea cómo responder a los aranceles impuestos por Estados Unidos, así como preservar la unidad en esta reacción, entre ellas avanzar hacia "una negociación de un acuerdo comercial positivo" con ese país.

- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde los datos de producción y exportación del primer trimestre del año.de la industria automotriz, la mayor del país, donde se espera un impacto por los aranceles del 25 % a los vehículos implementados por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer minsitro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúnen en la Casa Blanca, para tratar la guerra comercial, de los aranceles estadounidenses a Israel y de un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza.

Ciudad de Gaza.- Dos periodistas murieron y al menos otros ocho más resultaron heridos en el ataque aéreo israelí esta madrugada a una tienda de campaña de trabajadores de la Agencia Palestina de Noticias, junto al hospital Al Nasser, en Jan Yunis, sur de Gaza.

Jerusalén.- El Ejército israelí ha ordenado desalojar varios barrios de la zona de Deir Al Balah de Gaza, en el centro del enclave, tras el lanzamiento anoche de diez cohetes hacia el sur de Israel, un ataque en cadena que no se presentaba desde hacía varios meses y que causó un herido leve en Israel.

- El presidente de la Media Luna Roja palestina, Younis al-Khatib, informa de las circunstancias en la que fueron tiroteados y murieron ocho paramédicos en Rafah (sur de Gaza), con nuevos documentos relacionados con las circunstancias del ataque.

- Facciones palestinas, entre ellas Hamás y Fatah, han convocado para este lunes una huelga general en Cisjordania ocupada para denunciar la agresión israelí en la Franja de Gaza que ha causado ya más de 50.600 muertos.

- En Jan Yunis (Gaza) la falta de combustible por el veto israelí a la entrada de camiones desde el fin de la tregua empieza a hacer mella entre los habitantes de Gaza, que se ven obligados a recorrer largas distancias a pie para obtener una cantidad suficiente agua mientras las bombas israelíes siguen cayendo sobre la franja palestina.

- El rey de Jordania, Abdalá II; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y su homólogo francés, Emmanuel Macron celebran este lunes una cumbre en El Cairo para abordar "la grave situación en la Franja de Gaza".

Kiev - Ucrania afronta una semana clave para la firma del llamado acuerdo de los minerales, con el que EEUU quiere recuperar, en condiciones que los críticos de esta iniciativa consideran abusivas, los fondos gastados en apoyar a Kiev durante la guerra con el dinero que genera la extracción de los recursos naturales ucranianos. Por Marcel Gascón

- La recuperación de la economía ucraniana sigue ralentizándose en medio de la enorme tensión de la guerra, mientras los economistas estudian formas alternativas de financiar la defensa sostenida del país frente a Rusia en medio de las dudas sobre el compromiso a largo plazo de los socios extranjeros. Por Rostyslav Averchuk

Ginebra - Las muertes de mujeres durante el embarazo o el parto han descendido un 40 % desde principios de siglo, pero todavía fueron 260.000 en 2023, una cada dos minutos, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), que teme futuros retrocesos en esta lucha a causa de los recortes en cooperación sanitaria internacional, encabezados este año por Estados Unidos.

Quito.- Ecuador entra este lunes en la última semana preelectoral, antes de los comicios del próximo domingo, con los dos candidatos, -el presidente Daniel Noba y la aspirante del correísmo, Luisa González en gira por todo el país- y en medio de un ambiente político crispado, incluso con una denuncia por violencia política de género contra ésta que debe ser aún fundamentada por el denunciante.

Tegucigalpa - La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrará el 9 de abril su IX cumbre en Tegucigalpa, con la participación de al menos nueve mandatarios. En el encuentro, marcado por la incertidumbre económica derivada de la guerra comercial desatada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, Brasil propondrá una candidatura única para la Secretaría General de la ONU, que será renovada en 2026, y Colombia asumirá la presidencia pro témpore.

Tapachula (México) - Maestros en la frontera sur de México comienzan un proyecto para dar clases a los niños migrantes varados en la región tras un aumento interanual de más del 70 % en la migración irregular de menores de edad, quienes pierden meses o años de educación por su travesía.

Madrid.- La serie 'The Last of Us' vuelve con una segunda temporada que promete ser “muy intensa” y poner las cosas difíciles a los dos protagonistas, Joel y Ellie, en su viaje por un Estados Unidos apocalíptico en el que “las personas siempre dan más miedo que los infectados”, tal y como desvela en una entrevista con EFE su creador Craig Mazin.

12:00h.- Varsovia.- UE CULTURA.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, participa en Consejo informal de ministros de Cultura de la UE en Varsovia, que examina la situación de los jóvenes artistas en el mercado laboral comunitario y debate la protección del patrimonio cultural frente a los efectos de los desastres naturales y antropogénicos. (Texto) (Foto)

12:30h.- Bruselas.- PALESTINA DOCUMENTAL.- Dos de los directores del documental 'No Other Land', galardonado en los premios Oscar, dan una rueda de prensa en el Parlamento Europeo . (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Ginebra.- MINAS CONFLICTOS.- El Servicio de Naciones Unidas contra las Minas presenta los objetivos de una reunión internacional que celebrará en Ginebra, coincidiendo con los planes de varios países europeos de abandonar la convención que prohíbe este tipo de armamento. (Texto)

15:00h.- Bruselas.- UE ONG.- El Tribunal de Cuentas Europeo publica un informe sobre la transparencia de la financiación europea a las ONG

15:15h.- Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, comparece en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo sobre las asociaciones sobre migración con Jordania y Marruecos y la facilidad para los refugiados con Turquía

18:00h.- Santarém.- GUÍA REPSOL.- Gala de entrega de los primeros Soles de Repsol en Portugal. (Texto)

Madrid - GUERRA COMERCIAL- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este lunes a China y Vietnam en una gira en la que explorará diversificar mercados pero no sustituir la relación comercial de España con Estados Unidos. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA ATENTADO.- Presentación del libro 'Un extraño atentado. La matanza del restaurante El Descanso y el terrorismo internacional', de Luis de la Corte.

17:15h.- Madrid.- ESPAÑA IBEROAMÉRICA.- La Fundación Felipe González presenta 'Nuup, cartografía documental del espacio iberoamericano', basado en los archivos del expresidente del Gobierno, que participará en un coloquio junto al presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui. (Texto)

Nuuk.- GROENLANDIA GOBIERNO.- El Inatsisartut (Parlamento groenlandés) celebra su sesión constituyente tras las elecciones legislativas del 11 de marzo, en la que será votado el nuevo Gobierno encabezado por el liberal Demokraatit. (Texto)

Moscú.- RUSIA BIELORRUSIA.- Reunión de los primeros ministros de Rusia, Mijaíl Mishustin, y Bielorrusia, Alexandr Turchin. (Texto) (Foto)

Riga.- UCRANIA GUERRA.- El presidente polaco, Andrzej Duda, visita Estonia.

Roma.- ITALIA R.UNIDO.- Roma.- Los reyes británicos Carlos III y Camila inician una visita de Estado a Italia de cuatro días, en la que celebrarán la "fuerte relación bilateral" entre ambos países con diversos actos en Roma y Rávena (centro), pero no podrán ver al papa, como estaba previsto, debido a la convalecencia de Francisco por sus graves problemas respiratorios. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO TÚNEL.- Apertura del túnel de Silvertown, el primero de carretera que se hace bajo el río Támesis este siglo, que ha construido la española Ferrovial. (Texto) (Vídeo)

Madrid.- ESPAÑA SOCIEDAD.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con representantes del pueblo gitano en España. (Texto) (Foto)

13:00h.- Miami.- EEUU CUBA.- El exalcalde de Miami Tomás Regalado aseguró en entrevista con EFE que Radio Martí continúa cumpliendo su propósito original de promover la libertad en Cuba, y rechazó las críticas que afirman que su existencia responde únicamente a intereses del exilio cubano en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL DERECHOS HUMANOS.- El relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Bernard Duhaime, ofrece una rueda de prensa en la que hará un balance de su visita a Brasil y hablará sobre las medidas adoptadas en el país para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura (1964-1985). (Texto) (Foto)

14:00h.- Nueva York.- ONU FUERZAS DE PAZ.- Debate en el Consejo de Seguridad sobre las operaciones de paz y los procesos de alto el fuego abiertos en el mundo en distintos escenarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Montes Claros.- BRASIL FARMACÉUTICA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un acto de anuncio de inversiones de la farmacéutica Novo Nordisk, una importante suministradora de insulina.

14:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- México difunde los indicadores de la industria automotriz del primer trimestre mientras espera el impacto de Trump (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- El consejero comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, habla en una entrevista con EFE del acuerdo firmado con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el primero del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Casa de Nariño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA IBEROAMÉRICA.- Presentación de NUUP, un proyecto sobre cartografía documental del espacio iberoamericano, con la participación de Felipe González, expresidente del gobierno de España. Casa de América (Texto)

18:00h.- Washington.- EEUU ISRAEL.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer minsitro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúnen en la Casa Blanca, para tratar la guerra comercial del republicano y un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza.

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de Colombia correspondiente a marzo de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ URUGUAY.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibe a su colega de Uruguay, Yamandú Orsi, quien realiza su primera visita oficial a este centroamericano, acompañado de una delegación de empresarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- CELAC CUMBRE.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrará el 9 de abril su IX cumbre en Tegucigalpa, con la participación de al menos nueve mandatarios. En el encuentro, marcado por la incertidumbre económica derivada de la guerra comercial desatada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, Brasil propondrá una candidatura única para la Secretaría General de la ONU, que será renovada en 2026, y Colombia asumirá la presidencia pro témpore. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de la novena audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en la que está prevista la declaración de Verónica Ojeda, exesposa del fubtolista y madre del hijo que tuvieron juntos, Diego Fernando Maradona (Texto)

Tapachula.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- Maestros de la frontera sur de México lanzan un proyecto para dar clases a niños migrantes varados (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami (EEUU) - EEUU CUBA - El exalcalde de Miami Tomás Regalado aseguró en entrevista con EFE que Radio Martí continúa cumpliendo su propósito original de promover la libertad en Cuba, y rechazó las críticas que afirman que su existencia responde únicamente a intereses del exilio cubano en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Amán.- JORDANIA BERD.- El vicepresidente de Banca del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Matteo Patrone, visita Jordania para reunirse con altos funcionarios gubernamentales y representantes empresariales sobre el apoyo a la financiación del sector privado, el desarrollo de infraestructuras críticas y la transición a una economía verde.

Dubái.- ORIENTE MEDIO.- El representante de la Oficina para Asuntos de Cercano Oriente de Estados Unidos, Timothy A. Lenderking, viaja a Emiratos Árabes Unidos para asistir a la Cumbre MEAD y reunirse con sus homólogos extranjeros.

El Cairo.- ISRAEL PALESTINA.- El rey de Jordania, Abdalá II; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y su homólogo francés, Emmanuel Macron celebran este lunes una cumbre en El Cairo para abordar "la grave situación en la Franja de Gaza". (Texto)

Túnez.- ISRAEL PALESTINA.- El sindicato UGTT convoca una huelga en todas las universidad tunecinas en protesta por "los crímenes" de Israel "contra el pueblo palestino".

Kigali.- RUANDA GENOCIDIO.- Ruanda conmemora el trigésimo primer aniversario del genocidio de 1994, en el murieron al menos 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses, en la que se considera una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente de la humanidad. (Texto)

