Sergio García, "superorgulloso" de sus 100 'majors' en Augusta: "Piensas que es fácil y no lo es"

El golfista español Sergio García acude ilusionado a Augusta (Estados Unidos) para jugar esta semana el Masters, torneo que supondrá su simbólico 'major' número cien, algo que le deja "superorgulloso" y que debe "disfrutar al máximo" porque tiene claro que "no es normal" ni "fácil".

Como antiguo campeón, en 2017, el veterano jugador castellonense está exento de competir en el Augusta National durante el resto de su carrera y también ha recibido una invitación para el Campeonato de la PGA que se disputará este año en Quail Hollow.

Sin embargo, actualmente no tiene plaza ni para el Abierto de los Estados Unidos ni para el Abierto Británico por lo que tendrá que pasar por una calificación a menos que pueda asegurar el lugar que se ofrece al jugador líder, no exento de otra manera, del 'Top 3' de la clasificación del circuito LIV Golf el 19 de mayo y 29 de junio, respectivamente.

"No mucha gente ha sido capaz de superar la marca de 100 'majors', así que obviamente es un honor y algo de lo que estoy superorgulloso. Estoy deseando ir allí y disfrutar de la semana, pase lo que pase en cuanto al juego", señaló Sergio García, que espera romper su mala dinámica en Augusta desde que se enfundase la chaqueta verde en 2017 ya que desde entonces no ha superado el corte en cinco de sus seis participaciones.

El de Borriol, de 45 años, va a "darlo todo obviamente" en este 'grande'. "Pero voy a disfrutar mucho de la semana, con mi familia y con todos mis compañeros, y voy a intentar tener la mejor semana posible", añadió al respecto.

"Ya lo dije el año pasado, ahora que estoy en el LIV, y obviamente me encanta estar aquí, pero debido a la clasificación mundial y a todo lo demás se me hace un poco más difícil poder jugar los cuatro 'majors'. Me he dado cuenta de que cada vez que estoy en uno no sólo tengo que dar todo lo que tengo, que siempre lo hago, sino también asegurarme de disfrutarlo al máximo porque nunca sabes cuándo va a ser el último", subrayó el golfista español.

Este reconoció que ha tenido "mucha suerte" de no perderse "casi ningún torneo importante en 25 años". "Creo que sólo me he perdido uno en 24 años por culpa de la COVID, el Masters de 2020, y aunque no quieras, empiezas a pensar que eso es normal y que es fácil formar parte de los 'majors', pero no lo es. Me he dado cuenta de ello, e intento asegurarme de disfrutar todo lo que puedo de cada uno de los que juego ahora", advirtió.