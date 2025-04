Lenny Kravitz, su cariñoso gesto con sus fans españoles tras arrasar a su paso por Madrid

En medio de una gran expectación, un incombustible Lenny Kravitz que a sus 60 años parece haber hecho un pacto con el diablo que ni el mismísimo Mick Jagger, ha conquistado de nuevo a sus fans españoles en el concierto que ha ofrecido este domingo en Madrid enmarcado en su gira mundial 'Blue Electric Light Tour', con paradas en los próximos días en A Coruña y Pamplona.

Ante un abarrotado Movistar Arena completamente entregado, y con Penélope Cruz y Javier Bardem dándolo todo en las gradas junto a Mónica Cruz y Goya Toledo -mujer de Craig Ross, guitarrista de Kravitz y como un hermano para él- el artista estadounidense ha hecho un completo repaso por sus grandes éxitos en un espectacular show de más de dos horas en el que no faltaron temas como 'American Woman', 'Fly away', 'Are u gonna go my way', o 'I'll Be Waiting', que dedicó a la actriz de Alcobendas y a su marido.

Lejos de mostrarse inaccesible como las grandes estrellas que visitan nuestro país, Lenny dejó sin palabras a sus incondicionales al salir a la puerta del recinto tras el concierto para saludarlos y hacerse fotos con ellos. Una inesperada sorpresa que desató la locura entre los afortunados que tuvieron la suerte de verle a escasos centímetros y con la que el cantante, acompañado de su guitarrista- demostró su cercanía correspondiendo el cariño de sus seguidores.

Sin embargo, el cantante de 'I belong to you' hizo oídos sordos a las preguntas de la prensa y, tras varios minutos haciéndose selfies y firmando autógrafos, y sin separase de sus gafas de sol, abandonaba el Movistar Arena en una furgoneta negra con los cristales tintados acompañado por su equipo, dispuesto a celebrar el éxito rotundo de su único concierto en Madrid.